Jessica Goicoechea desvela en 'La Resistencia' el acuerdo que tiene con Marc Bartra, su pareja, sobre sus relaciones sexuales

MOVISTAR PLUS+

Dos años después de su última visita a La Resistencia, la influencer y diseñadora de moda Jessica Goicoechea volvió este miércoles al programa de Broncano.

La barcelonesa le presentó al conductor del espacio de Movistar Plus+ la colaboración entre su marca de bikinis, Goi, y PlayBoy, regalándole uno de ellos al jienense.

Pero Goicoechea no se libró de las preguntas clásicas que suele hacer Broncano a los invitados: Relaciones sexuales en los últimos 30 días y dinero en el banco.

"He estado la mitad del mes en Bali, por lo que no he visto a mi pareja", comentó la influencer. "Paja allí cuenta más que en España. En Bali masturbarse puntúa 0,8", le dijo el presentador.

Pero Goicoechea apuntó que "íbamos un grupo de seis personas, por lo que tenía muy poca intimidad, y cuando la necesitaba, que era pocas veces, cerraba las cortinas y la puerta. Tampoco se podía hacer mucho ahí con tanta gente".

Marc Bartra, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

La invitada elevó la mirada hacia el palco del teatro Príncipe Gran Vía, donde estaba su pareja, el futbolista Marc Bartra: "Nos hemos visto unas diez veces, así que 16 puntos", señaló la diseñadora.

"Nos habremos visto este mes, que llevamos 15 días, unos diez. Tenemos una norma, cada día que nos vemos, suma un punto, y si ese día estamos cansados, al día siguiente, doble", comentó el jugador del Betis.

Jessica Goicoechea, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Goicoechea explicó el acuerdo que tiene con su pareja sobre las relaciones sexuales: "Si un día no se hace, al día siguiente, me debes dos", un compromiso que contó con la aprobación de Broncano y del aplauso del público.

Respecto al dinero en el banco, la influencer contabilizó también el valor de su empresa y desveló que tenía "entre tres millones y medio de euros y cinco".