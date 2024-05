Valeria Ros llama por teléfono desde 'La Resistencia' a David Bustamante para que cante a dúo con Broncano

MOVISTAR PLUS+

Valeria Ros es una de las participantes de la edición de este año de Tu cara me suena, pero también es colaboradora de La Resistencia, donde acudió este jueves para visitar a Broncano.

La cómica le enseñó al conductor del programa de Movistar Plus+ todo lo que está aprendiendo de canto en el espacio de Antena 3 y, para ver si el jienense se había quedado con los conceptos, le propuso un reto.

"El rey del vibrato, que no eres tú, es mi amigo David Bustamante, cante a dúo contigo la canción Dos hombres y un destino. Pero no tengo ni idea si va a coger o no...", comentó Ros.

Valeria Ros y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Nada más dar el primer tono, el cantante cogió la llamada y la cómica le explicó que estaba en La Resistencia: "Saluda a Broncano", le pidió el cántabro.

"Te echamos de menos por aquí, esperamos verte pronto"; le dijo el presentador, a lo que Bustamante le contestó: "Tengo que llevarte mi nuevo perfume".

A continuación, comenzó a sonar la música con un karaoke en las pantallas para que el jienense no se perdiera en la canción. Bustamante comenzó a cantar y, luego, se le unió el presentador.

"Daros cuenta de que yo, por teléfono, no oía la música y no entendía nada", afirmó el cántabro. "David canta tan bien que la está haciendo a tempo y no sabe lo que está sonando", añadió Broncano.

"Sonaba mejor él sin oír la música que tú y yo viendo la letra", le dijo el presentador a su colaboradora antes de que se marchara charlando con Bustamante.