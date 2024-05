Cómo ayudar a un perro con disfunción cognitiva: las rutinas y tener la casa recogida, entre las claves

El Síndrome de Disfunción Cognitiva (SDC) es una enfermedad muy similar al síndrome de Alzheimer que sufrimos las personas y, por eso, muchas veces la llamamos el Alzheimer de perros y gatos, quienes a partir de los diez años tienen un 52 por ciento más de riesgo de padecerlo, según un estudio publicado en 2022 por la Universidad de Washington.

Es por este motivo que conocer los síntomas de este síndrome se vuelve fundamental si convivimos con perros o gatos mayores ya que, un diagnóstico temprano y un tratamiento a tiempo podría mejorar mucho la calidad de vida de nuestros peludos.

No obstante, debemos saber que aunque son muy similares, el SDC y el Alzehimer no son exactamente iguales. "En ambas enfermedades se produce un cúmulo de sustancias dañinas para las neuronas pero, en la que afecta a las personas, se acumulan, además, otras que no se han llegado a ver en perros y gatos", expresa Laura González, veterinaria y divulgadora a través del canal de YouTube, Tu veterinaria.

"Hay distintas teorías al respecto y, una de ellas, propone que no se han llegado a ver porque la esperanza de vida de los animales es bastante más reducida que la nuestra y que, por lo tanto, no da tiempo físico a que se produzcan esos neurofilamentos (sustancias)", agrega.

Síntomas del SDC

Alrededor de los diez años de edad, nuestros perros y gatos pueden padecer esta enfermedad y, en muchos casos, sus síntomas se confunden con los propios de la edad. "Al principio hay cambios que son tan sutiles que los achacamos a la propiedad edad (como la disminución de actividad o la falta de motivación para jugar)", ejemplifica González.

"Según avanza la enfermedad, iremos viendo otros cambios más concretos, como uno de los más significativos: la desorientación", asegura la veterinaria. "Los perros y gatos empiezan a desubicarse y, hay momentos en los que no saben dónde están sus cosas o se quedan mirando a la pared, sin saber muy bien qué hacer o a dónde ir", agrega.

La experta en salud animal explica que podremos notar algunos comportamientos como "que no sepan bordear un objeto que se encuentren en el suelo" o que se queden "ladrando o maullando sin sentido, como si pidieran ayuda".

Otro de los grandes signos que padecerá nuestro perro o gato si sufre este proceso de demencia son las alteraciones en el ciclo de sueño vigilia

"Otro cambio notorio se produce en las conductas que pueden desaprenderse", añade González. "En aquellos perros que saben que no pueden orinar en casa, por ejemplo, pueden empezar a hacer micciones; o gatos que usaban su bandeja a diario y de repente lo empiezan a hacer en otros sitios donde nunca lo habían hecho antes".

La veterinaria también menciona cambios en los hábitos de nuestras mascotas, como puede ser que pierdan el interés por la comida, que dejen de acicalarse o de jugar y buscar a su dueño. "Hay momentos en los que igual hasta dejan de reconocernos", cuenta.

"Otro de los grandes signos que padecerá nuestro perro o gato si sufre este proceso de demencia son las alteraciones en el ciclo de sueño vigilia", expresa la experta. "Por el día empiezan a dormir muchas más horas pero, a la noche, duermen mucho peor, despertándose cada dos por tres y dedicándose a deambular por la casa o incluso a buscarnos".

Podemos ayudarles desde casa

Si nuestro compañero de cuatro patas padece esta enfermedad, siempre que tengamos el diagnóstico veterinario (según González, hay muchos perros y gatos que la padecen pero que no han sido diagnosticados), además de los medicamentos y los tratamientos veterinarios para paliar sus síntomas, hay mucho que podemos hacer desde casa para mejorar su calidad de vida.

"Al ser un proceso neurodegenerativo, lamentablemente no existe un tratamiento curativo, pero sí podemos hacer cambios en casa que pueden ayudar a retrasar esa neurodegeneración", asegura. "Podemos empezar por no hacer grandes cambios en su ambiente, ya que nuestro perro o gato se va a desorientar con mucha facilidad".

En este sentido, la veterinaria recomienda evitar las mudanzas y, en general, "cualquier modificación en su ambiente que le saque de su zona de confort, ya que eso le bloquearía más aún". "También podemos aumentar los juegos y, a poder ser, fomentar los interactivos", agrega.

También podemos intentar que su día a día sea lo más predecible posible, es decir, mantener las rutinas de paseos y alimentación

"Ellos sufren un proceso degenerativo del cerebro y por eso necesitan esos estímulos", detalla. "Son perros y gatos que ya no responden como antes a esos estímulos por lo que, cuantos más juegos y más tiempo estemos con ellos, más se va a estimular su cerebro".

Otro consejo que recomienda la experta en salud animal es tener la casa recogida. "Puede parecer una tontería pero a nuestras mascotas le puede parecer un mundo", afirma. "Ellos van caminando por casa y se encuentran un objeto, como una zapatilla en medio y pueden quedarse bloqueados, sin saber como sortearlo, como decíamos anteriormente. Si podemos evitar esas situaciones, minimizaremos los bloqueos".

"También podemos intentar que su día a día sea lo más predecible posible, es decir, mantener las rutinas de paseos y alimentación", recomienda. "Que los paseos sean en la misma zona también puede ayudarles a asimilar los estímulos ambientales y, además, si aumentamos la frecuencia de los paseos, aunque los hagamos más cortitos, mejor".

Por último, González pide a aquellos tutores que convivan con un perro o gato con SDC que no les regañen cuando hagan algo malo. "Son como ancianos con Alzehimer o alguna enfermedad neurodegenerativa, no lo hacen por enfadarnos, es simplemente una degeneración de su memoria", expresa. "Hay que tener mucha paciencia y no regañarles, porque esto podría empeorar la enfermedad".