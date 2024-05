Otros atentados fallidos similares al del primer ministro de Eslovaquia y las consecuencias que tuvieron en sus gobiernos

Cinco disparos han puesto en jaque la vida del primer ministro de Eslovaquia, Rober Fico, que ha tenido que ser trasladado al hospital de Banská Bystrica, donde ha sido operado de urgencia en una intervención que ha durado más de cinco horas. "El paciente tenía numerosas heridas de bala, que deben regenerarse. En este momento su estado está estabilizado, pero realmente es muy grave", ha dicho Miriam Lapuníková, directora del hospital.

El intento de asesinato del primer ministro socialdemócrata resucita la memoria de otros atentados fallidos contra grandes personalidades gubernamentales.

1918 | Vladimir Lenin: tres balas a punto de matarle

El 30 de agosto de 1918, cuando aún no se cumplía un año de la Revolución de Octubre, el dirigente Vladimir Lenin fue víctima de un atentado que lo dejó al borde de la muerte.

Los hechos ocurrieron cuando, al salir de una fábrica en el sur de Moscú, a la que había acudido a dar un discurso, Lenin escuchó el grito de una mujer justo en el momento en el se disponía a entrar en el coche. Al darse vuelta, Fanni Kaplan le disparó tres veces con una pistola Browning. Una bala le atravesó el saco, pero no lo tocó; la segunda le entró en el cuello, y la tercera, le dio el hombro.

Representación pictorica de Lenin en la fábrica Mikhelson de Moscú, el 30 de agosto de 1918, donde se produjo un intento de asesinato. Pintura de M. Sokolov. Bettmann Archive / Getty Images

Los médicos lograron salvarle, pero las secuelas del atentado en su salud afectaron gravemente su vida y contribuyeron a generarle ataques que lo dejaron paralizado y fuera de la gestión cotidiana del gobierno. Su agresora, militante del Partido Social-Revolucionario, prohibido por los bolcheviques, fue ejecutada el 3 de septiembre de ese mismo año.

1924 | Ahmet Muhtar Zogolli, rey de Albania

Ahmet Muhtar Zogolli fue una de las figuras más importantes de la historia albanesa del siglo XX: primero fue presidente de su país, y después se convirtió en rey tras lograr que la Asamblea Nacional Albanesa transformase la república en una monarquía y le proclamase Zog I en 1928.

Sin embargo, unos años antes, cuando aún era primer ministro, en uno de los pasillos del Parlamento fue interceptado y disparado dos veces por Beqir Valteri, miembro de un partido revolucionario -que se entregaría más adelante-.

Zog quedó gravemente herido, pero se repuso y tras pasar un tiempo fuera del poder político, regresó fortalecido, convirtiéndose, solo un año después en presidente del Gobierno, y más tarde, en rey de Albania.

1926 | Benito Mussolini, un roce peligroso

Contra el dictador Benito Mussolini se produjeron hasta tres intentos de asesinato aquel año, aunque solo uno de ellos repercutió, levemente, en la salud del dictador: fue un 7 de abril de 1926, y lo protagonizó Violeta Gibson, una aristócrata de origen irlandés de 50 años que, a la salida de Mussolini de una conferencia, sacó un arma y le disparó. Las consecuencias fueron leves: la bala solo rozó su nariz.

Una investigación reveló que Gibson estaba mentalmente desequilibrada y no pudo determinar qué la llevó a perpetrar el atentado contra el dictador, por lo que, tras pasar un tiempo encerrada, fue deportada al Reino Unido e internada en un manicomio.

1949 | Mohammad Reza Pahlavi, una bala a la mejilla

El último monarca iraní, Mohammad Reza Pahlavi que reinó hasta el derrocamiento del régimen monárquico por la Revolución iraní, sufrió también un intento de atentado cuando, el 4 de febrero de 1949, se encontraba en la celebración de la fundación de la Universidad de Teherán.

Allí, Fakhr-Arai, militante del partido islamista Fada'iyan-e Islam, logró acercarse a tres metros del shah y le disparó cinco veces. Segundos después, fue abatido por la guardia real. Sin embargo, sorprendentemente, solo una de las balas le alcanzó atravesándole una mejilla sin consecuencias graves.

1962 | Charles de Gaulle, 140 balas a su coche

El héroe francés de la Segunda Guerra Mundial y fundador de la V República sufrió veinte atentados durante su presidencia, organizados, en su mayoría, por ultraderechistas contrarios a la independencia de Argelia, que en 1962 había sido concedida por París tras un referéndum.

Un hombre examina uno de los agujeros de bala en el Citroen DS del presidente francés, tras el intento de asesinato. Getty Images

De todos ellos, el más simbólico fue el perpetrado en el barrio parisino de Petit Clamart, el 22 de agosto de 1962, cometido por terroristas de la OAS (Organización del Ejército Secreto, por sus siglas en francés).

Aquel día, el presidente, acompañado por su mujer, se subió a su coche para que una escolta le trasladase a un aeropuerto militar de París, desde el que viajar a su mansión campestre. En total, 140 dispararon a su Citroën DS, que terminó con los cuatro neumáticos reventados. Sus dos escoltas en moto murieron, pero él y su mujer salieron vivos de aquel intento de asesinato al arrojarse al suelo del vehículo.

1975 | Gerald Ford: dos veces salvado por 'los pelos'

Cuatro presidentes han sido asesinados en la historia de Estados Unidos. Gerald Ford no fue uno de ellos, pero podría haber formado parte de esta lista negra.

Sara Jane Moore, acusada de intentar asesinar al presidente Gerald Ford, sale de la cárcel del condado de San Mateo Bettmann Archive

El 22 de septiembre de 1975, 17 días después del primer intento de asesinato fallido de Gerald Ford - la agresora no había cargado la bala- el presidente fue víctima de otro asalto: cuando salía del Hotel St. Francis de San Francisco, recibió un disparo a 12 metros de distancia por parte de otra mujer: Sara Jane Moore, que no le dio por unos centímetros. Fue gracias a un ex marine que estaba entre la multitud que no pudo volver a disparar. Finalmente, fue condenada a prisión perpetua, pero salió en libertad condicional en 2007.

1981 | Reagan, una bala a 2 centímetros del corazón



Llevaba solamente 70 días en la Casa Blanca cuando sufrió un atentado que estuvo cerca de matarlo. Ocurrió el 30 de marzo de 1981, cuando, a la salida de una conferencia en el Hotel Hilton de la capital, John Hinckley, le disparó seis veces con un revólver Röhm RG-14. Solamente una de las balas alcanzó el cuerpo del presidente, atravesándole la axila hasta detenerse en el pulmón, a dos centímetros del corazón.

Los agentes del Servicio Secreto se lanzan para proteger al presidente Ronald Reagan en medio de una multitud presa durante un intento de asesinato Getty Images

Hinckley confesó que decidió matar al presidente después de ver la película Taxi Driver, de Martin Scorsese para poder impresionar a Jodie Foster, con quien estaba obsesionado. Los tribunales le declararon inimputable y le enviaron a un hospital psiquiátrico, donde permaneció hasta 2016.

1984 | Margaret Thatcher, la bomba de la IRA



A las 2:54 de la madrugada, mientras la Dama de Hierro planificaba lo que diría durante la conferencia del Partido Conservador, estalló una bomba que derrumbó parte del Grand Hotel de Brighton, donde se hallaba.

A pesar de que el estallido destruyó el baño de su habitación, Thatcher salió ilesa del atentado en el que, sin embargo, murieron cinco personas, entre ellos, dos miembros del partido, Sir Anthony Berry y Eric Taylor. Un miembro de la IRA fue el autor de aquel atentado.

1995 | José María Aznar, cuatro ataques de ETA



El ex presidente del Gobierno José María Aznar fue blanco de cuatro intentos de asesinato por parte de la organización terrorista ETA. El primero de ellos, en 1995, se produjo en plena campaña electoral para las elecciones de España, con un coche bomba que se llevaría por delante la vida de una mujer. Por su parte, José María Aznar saldría ileso, debido a que el coche estaba blindado.

En 2001 sufrió otros tres intentos de asesinato en un período de 13 días. El objetivo era derribar, mediante un lanzamisiles, el avión donde viajaba. Esas tres veces fracasó el arma y no se llegó a producir ningún ataque.

2018 | Jair Bolsonaro, una puñalada



En septiembre de 2018, el entonces candidato a la Presidencia de Brasil Jair Bolsonaro recibió una puñalada en un acto de campaña en Juiz de Fora, en Minas Gerais.

A pesar de salir ileso de las heridas y la gran pérdida de sangre, su salud se vio deteriorada durante su posterior gobierno.

2021 | Iván Duque, un ataque en el cielo

El que expresidente de Colombia, Iván Duque, sufrió un atentado mientras viajaba en helicóptero hacia Cúcuta, en la frontera con Venezuela, en junio de 2021.

Un helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido atacado a tiros este viernes en la ciudad colombiana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.(Fuente: Presidencia de Colombia / Twitter) Un helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido atacado a tiros este viernes en la ciudad colombiana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. (Fuente: Presidencia de Colombia / Twitter)

El helicóptero recibió al menos seis impactos de bala de gran calibre que, finalmente, no le impidió tomar tierra y se pudo evacuar al presidente.