Laura Escanes, sobre sus relaciones: "He dejado de lado mi propio bienestar por un amor que sabía que no me convenía"

Últimamente, el amor es uno de los temas recurrentes en las redes de Laura Escanes. Pero no por su nueva pareja, que muchos apuntan que sería el influencer Pau Joanmiquel, sino más bien por los detalles que está lanzando, directa o indirectamente, sobre su noviazgo con Álvaro de Luna. Pero ahora, un libro la ha hecho reflexionar y lanzar más datos sobre cómo ella ha vivido sus relaciones.

Así lo demostró en sus redes sociales, donde compartió un vídeo con el que quería abrirse tras leer Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood, obra con la que parece que se sintió identificada y vio algunas similitudes con su pasado.

"Pensemos un momento en si alguna vez no hemos dejado de lado nuestro propio bienestar por un amor que sabíamos que no nos convenía. Yo podría levantar la mano la primera", comenzó diciendo. "¿Por qué seguimos con relaciones con hombres que no nos quieren o no nos valoran como merecemos?".

"Quizás esa idea de amar sin medida, cueste lo que cueste, tenga algo que ver", continuó. "Quizás sea aquella otra idea de que el amor todo lo cura, como en La Bella y la Bestia, y que si amamos lo suficiente, y la realidad es que nunca es suficiente, lograremos cambiar al hombre que amamos en un atento, cariñoso y emocionalmente responsable príncipe. Spoiler: mentira".

"Y no olvidemos que, aunque parezca algo antiguo, se sigue mirando con mucho prejuicio a las mujeres que pasada una edad siguen solteras; y se mira muchísimo peor a las que no tienen hijos", opinó la catalana. "Quizás el habernos hecho creer que nuestro mayor valor reside en ser guapas y gustar a los demás, nos ha hecho adictas a la validación ajena, a agradar a los demás y, en definitiva, a que un hombre nos quiera".

Críticas por sus palabras

"Ojalá el discurso que tenemos para nuestras amigas nos lo aplicáramos así de fácil", añadió en el texto de su publicación, que ya acumula más de 34.000 likes y decenas de comentarios.

Sin embargo, no todos los mensajes que recibió eran aplaudiendo su discurso, sino que muchos de ellos la atacaban por decir eso siendo influencer.

"Todas las influencers, incluida tú, contribuís día a día a que los estereotipos sobre las mujeres y cánones de belleza impuestos continúen", criticó una usuaria. "Hoy dice esto, y el otro día en La Resistencia contando todo lo que se ha retocado y operado. Que me parece genial, pero el mensaje es contradictorio", añadió otra.

"Tiene gracia que lo digas tú", afeó una tercera. "Sois las influencers las primeras que promocionáis el estar perfecta y ese estar guapa… Y si no empezaros a quitar todos los filtros y ediciones que usáis en las fotos", estalló otra internauta.