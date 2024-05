Laura Escanes desvela en 'La Resistencia' su patrimonio: "Tengo casi dos millones de euros"

Laura Escanes fue la primera invitada de la semana en La Resistencia, donde la creadora de contenido le presentó a Broncano la nueva temporada de su podcast Entre el cielo y las nubes.

La influencer no se libró de las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus +: Dinero en el banco y relaciones sexuales en los últimos 30 días.

"¿Cuánto han dicho mis compañeras?", le preguntó al conductor del formato. "Hace poco vino Violeta Mangriñán y dijo que tenía un millón de euros de patrimonio", le contestó Broncano. "Tiene más...", comentó la influencer sobre su compañera de profesión.

Laura Escanes, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Vas a optar por no decir lo tuyo, pero rajar de las demás...", le dijo el presentador antes de que la invitada se lanzara a desvelar el dato: "Casi dos millones de euros de patrimonio", le desveló la influencer.

Tras conseguir ese dato, Broncano le hizo la siguiente pregunta clásica: "En esa no entro...", le advirtió Escanes, que añadió: "Se folla menos estando soltera, que estando en pareja".

Y confesó que "no sé ligar siendo conocida. Vigilo con quién hablo para que no me pillen... no me puedo ir a una terraza porque me hacen una foto con un amigo y ya es mi novio".

"De momento, estoy tranquilita y este mes tendría un tres en total", respondió la creadora de contenido, arrancando los aplausos del público presente en el plató.