Al descubierto nuevos detalles de la mala relación antes de romper de Laura Escanes y Álvaro de Luna

Laura Escanes cada vez se muestra más activa en redes sociales, desvelando detalles sobre su ruptura con Álvaro de Luna. Solo con ver las stories de la influencer se intuye por dónde van los tiros.

No es la primera vez que la modelo se desahoga en redes y aprovecha para mandarle mensajes a su ex. Cuando se rumoreaba que el cantante sevillano había vuelto con su ex, Escanes compartió un trend en TikTok en el que se leía: "Total, ha vuelto con la ex".

Álvaro de Luna no se queda atrás. En alguna ocasión respondió a la creadora de contenido y también soltó indirectas por sus redes sociales. La última fue una respuesta a la influencer con una canción de Chavela Vargas que decía: "Ojalá te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo...". A esto, el cantante añadió por X: "Ojalá".

Según se desprende de los últimos movimientos de la modelo e influencer en las redes sociales, el final de su noviazgo con el cantante no fue perfecto, ya que visto lo visto tenían una mala relación incluso antes de romper. El ejemplo es que le ha dado 'me gusta' a varias frases en X con las que se puede intuir los motivos de su ruptura.

La frase más potente a la que le dio like es: "Me vio llorando y no cambió". Otra de las frases a las que le dio 'me gusta' es: "Cómo cagarla conmigo, ocultándome algo".

Además, Escanes aprovecha cada ocasión para mostrar lo que piensa sobre el cantante. Un claro ejemplo fue cuando una usuaria de X escribió: "Está diciendo que no mienta en sus canciones básicamente. Que el de Luna le echa cuento". A lo que la modelo le dio 'me gusta' para reafirmar su postura.