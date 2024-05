Belén Esteban, en pie de guerra por el restaurante viral que usa su imagen: "A mí que no me homenajeen, tengo derechos"

Lleva semanas siendo viral en las redes sociales: la cadena Berto’s Milanesa abrió un restaurante en el SOM Multiespai de Barcelona que estaba dedicado a Belén Esteban, con decenas de referencias a la colaboradora televisiva, imágenes, fotografías, frases célebres, objetos... un restaurante y museo dedicado a la 'princesa del pueblo'.

Sin embargo, a Belén Esteban no le ha hecho ninguna gracia, tal y como reconocía a este medio. "A mí que no me homenajeen, yo tengo mis derechos de imagen", decía tajante.

"La gente que lleva mis cosas les han llamado [a los propietarios del restaurante] porque a ver, a mí me parece muy bien que la gente trabaje, pero no es normal lo que han hecho y encima sin pedir permiso", añadía Belén Esteban.

"Es que la gente se cree que es mío, pero no lo es. Antes pregúntame. Es que la carta soy yo en la revista ¡Hola! y pone. Tengo el TikTok lleno de vídeos y de gente dándome la enhorabuena por la milanesa. Que yo la milanesa la hago en mi casa, ese restaurante no es mío, que quede claro", decía molesta la colaboradora, que volverá a la pantalla con el estreno este miércoles a las 16 h de Ni que fuéramos Sálvame, en el canal Quickie (Twitch y Youtube, entre otras plataformas).

"Yo sé que han abierto uno a Julio Iglesias, al Rey y a mí", reconocía la colaboradora, que lejos de estar orgullosa de estar en esa terna, reiteraba: "cada uno tenemos nuestros derechos de imagen".