"Me llevó a intentar suicidarme": Elsa Ruiz, sobre el juicio a Ylenia por insultos tránsfobos y amenazas contra ella

Ylenia Padilla se sienta en el banquillo por las descalificaciones por redes que hizo en 2021 contra la cómica Elsa Ruiz aludiendo a su identidad de género.

Según informaba hace unos días Público, el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid ha enviado a juicio a la de Benidorm, que saltó a la fama en 2012 por su participación en Gandía Shore, por un supuesto delito contra la dignidad de la que fuera colaboradora de Todo es mentira, tal y como se recoge en el artículo 510 del Código Penal, que establece penas de entre uno y cuatro años de prisión.

Aun así, la Fiscalía de ciberdelitos pide para la acusada, que se acogió a su derecho a no declarar, un año y nueve años de prisión. Y la denunciante solicita seis años de prisión por presuntos delitos contra la dignidad, de lesiones psicológicas y de hostigamiento; y una indemnización de 60.000 euros como responsabilidad civil y una orden de alejamiento de mil metros.

Ahora, la cómica ha comentado la noticia en sus redes sociales, donde acusa a Ylenia de ser una de las causantes de los ataques de odio que recibe constantemente. "Me llevó a intentar suicidarme, ingresar en un área psiquiátrica y dejar todo mi trabajo", ha asegurado.

Elsa ha aclarado que Ylenia todavía no está condenada: "Todavía no se ha celebrado el juicio y por lo tanto no hay sentencia, que en algunos medios el titular pues está siendo un poco ambiguo".

Además, ha contado lo que ha supuesto para ella este episodio, que ha tenido consecuencias en su carrera. "Aunque con terapia, medicación y apoyo de mi pareja, familia y entorno he podido ir retomando poco a poco mis actividades tras ese parón de seis meses, ni he podido volver a trabajar en televisión, ni en radio", ha explicado Ruiz.