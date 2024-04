Álvaro de Luna vuelve con su exnovia y Laura Escanes reacciona: "Total..."

Getty Images for Laureus

El cantante Álvaro de Luna habría vuelto con su exnovia, Elena. Así lo asegura Socialité, que habla de que, aunque por el momento no hay imágenes de ellos juntos, son muchos los testimonios que aseguran que la pareja se ha dado una segunda oportunidad.

Según informa el espacio de Telecinco, se trata de la chica catalana con la que el cantante mantenía una relación cuando conoció a Laura Escanes. Fue entonces cuando rompieron su relación.

Sin embargo, ahora, tras la ruptura con la modelo e influencer, el cantante habría decidido darse una segunda oportunidad con Elena, algo a lo que habría reaccionado la propia Escanes.

Tal y como aseguran desde el programa, la modelo ha utilizado sus redes sociales para mandar un mensaje muy directo a su ex. Tirando de humor, como en ella es habitual, la influencer ha compartido un trend en TikTok en el que se puede lee "Total, ha vuelto con la ex", mientras aplaude con ironía, algo que ha sido interpretado tanto por Socialité como por muchos usuarios como un dardo directo al artista sevillano.

Laura Escanes. INSTAGRAM LAURA ESCANES

Hace unos días, Laura se mostraba afectada por las críticas sobre su maternidad. Por las críticas que ha recibido recientemente fue preguntada este lunes, en la entrega de los Laureus.

Cuestionada sobre si le afectan estas críticas, comentó: "Me afecta en algún momento, ¿eh? Es normal que afecte, sobre todo porque está esa culpa que sobre todo tenemos las mujeres de tener que priorizar otras cosas, no solo los hijos si no también nuestra vida profesional y esa culpa muchas veces sí que está", aseguró ante los medios.

La modelo explicó que intenta pasar tiempo de calidad con Roma: "Es verdad que luego intento compensarlo en el tiempo que estoy con ella, lo disfruto al 200x100. Soy madre separada entonces me organizo como todas las madres y padres separados de España y del mundo, vamos".