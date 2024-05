Las crisis de Federico y Mary de Dinamarca tras 20 años de matrimonio: infidelidades, el príncipe Joaquín...

Existen crisis reputacionales, crisis familiares, crisis matrimoniales y también, claro, crisis institucionales, pero cuando se ha tratado del matrimonio de Federico de Dinamarca y la australiana Mary Donaldson normalmente se han dado todas la vez. No por nada son 20 años de casados los que cumplían el pasado martes 14 de mayo, un día que a ellos les ha pillado en mitad de su primera gira internacional como reyes de la nación escandinava con una visita de Estado a Noruega en la que han podido compartir tiempo con dos de sus buenos amigos, el príncipe heredero Haakon y su esposa Mette-Marit.

Es extraño, porque justo ahora que en teoría deberían estar más centrados en su labor como monarcas es cuando están atravesando uno de los peores paréntesis de su etapa juntos. Por supuesto, las razones son de sobra conocidas: las imágenes publicadas por la revista Lecturas en las que aparecía el todavía príncipe Federico dando un paseo nocturno por las calles de Madrid junto a Genoveva Casanova, amén de la información de la que luego se daba cuenta en el interior.

Id est, que el royal danés y la socialité mexicana, expareja de Cayetano Martínez de Irujo y madre de sus hijos, estuvieron cenando en un conocido restaurante de la capital, El Corral de la Morería, y que luego fueron juntos a la misma casa, donde pasaron la noche, si bien ni el medio ni ninguna de las partes haya confirmado que tuvieron una relación extramatrimonial. Al contrario, la han negado vehementemente, si bien parece que esas palabras no terminó de creérselas Mary de Dinamarca, quizá por la historia pasada.

De hecho, le hicieron tanto daño que, como recordaron desde Vanitatis, que listó las crisis que han vivido, la australiana decidió poner tierra de por medio en el matrimonio y marcharse a su tierra natal junto a sus hijos pequeños, los mellizos Vincent y Josephine, de 13 años, tratando de alejarse así del ruido mediático originado por las instantáneas, que no cesaban de reproducirse en los medios de su país, y de su marido.

Aunque más tarde se unió Federico, junto a su hija Isabella, de 17 años, el daño ya estaba hecho e incluso hubo quien vaticinó que el matrimonio se rompería ahí, ya que Mary había aguantado demasiadas infidelidades por parte de su marido e, incluso, se hablaba de que su relación con Genoveva se remontaba dos años atrás en el tiempo. Y sin embargo, cuando nadie se lo esperaba lo más mínimo, la reina Margarita de Dinamarca anunció su intención de abdicar.

Todos los planes quedaron trastocados y comenzó el proceso de coronación de Federico como rey y de Mary como reina consorte, que llegaría el 14 de enero, en una ceremonia llena de polémica por la supuesta 'cobra' que le hizo la reina al nuevo monarca en el saludo desde el balcón.

Si para algunos se palpaba la tensión entre ambos, quedó todavía más patente la teoría de que la soberana no ha perdonado a su esposo cuando apareció su primera fotografía vestidos de gala, porque para algunos estaba manipulada y no posaron juntos jamás.

Lo cual nos lleva al pasado, a otra fotografía de la que, dijeron, era engañosa. Se trata de la que la revista Svensk Damtidning publicaba en 2008 en la que se veía al príncipe Joaquín —quizá por el ángulo de la imagen— a punto de besar a su cuñada, la princesa Mary, durante la fiesta de gala del Regimiento de la Guardia Real.

Todo ello podría haber quedado en una mera anécdota si no fuera porque meses antes se venía elucubrando en la prensa de que el príncipe Joaquín, hermano menor del actual rey, estaba verdaderamente enamorado de la futura reina hasta el punto de que, cuando en 2007 anunció su compromiso con la francesa Marie Cavallier, los seguidores de la familia real danesa no daban crédito: no solo era compartía nombre sino que era parecida físicamente a Mary Donaldson.

Por eso su intento de beso, que quedó reflejado en aquella fotografía, con Mary saliendo del paso con cierta elegancia pero con Marie ojiplática tras lo ocurrido, puesto que hacía dos meses que se habían casado, fue un cisma absoluto en palacio. Aunque no hubo comunicado oficial ni nada parecida, es de sobra sabido que desde entonces, e incluso a día de hoy, la relación entre los dos hermanos no es la mejor y su vínculo se ha visto muy afectado con el paso de los años.

Por último, como apuntan desde Vanitatis, hay que remontarse a 2011, cuando el actual rey volvía a ser el protagonista de unas polémicas imágenes en un pub de Copenhague. En ellas aparecía, justo cuando su esposa acababa de dar a luz a los mellizos, en actitud cariñosa con otra mujer.

Lo peor, además, es que para intentar ocultarlo todo, Federico se llevó a la familia de Mary, que estaba en el país para el bautizo, al mismo local. Ni que decir tiene que la futura reina se quedó en casa con los recién nacidos.