Un experto en lenguaje no verbal desvela la frialdad de Mary de Dinamarca con Federico al comienzo de su viaje a Suecia

El lunes 6 de mayo comenzó la primera gira internacional de Mary y Federico de Dinamarca. Su primera parada fue Estocolmo y, aunque la acogida de la familia real sueca fue muy afectuosa, Mary y Federico empezaron de manera fría, una actitud que se intenta analizar desde que trascendió la amistad del monarca con Genoveva Casanova.

Mary marcó una distancia muy significativa con su marido. Así lo asegura en la revista Semana Javier Torregrosa, de Noverbal. Tras analizar una secuencia muy amplia de imágenes y vídeos de Mary junto a Federico de Dinamarca su conclusión es clara: el comportamiento de ella cambia por completo de un día para otro.

"En la mayor parte de fotografías, Federico muestra una actitud de cercanía hacia Mary. Lo podemos ver, por ejemplo, en la dirección de su cabeza, la cual apunta y se acerca a Mary, sin embargo, se observa que la cabeza de Mary no solamente no se acerca hacia Federico, sino que se separa de él".

El experto en comunicación no verbal insiste en la importancia de la posición de la cabeza. "Hay que decir que, con nuestra cabeza, apuntamos hacia donde tenemos nuestro verdadero interés. Y la distanciamos de lo que no nos gusta, no nos apetece o no tenemos interés", aclara el también experto en Morfo psicología.

Un día después, el martes 7 de mayo, ponían fin a su primera parte del viaje. Lo hacían cómplices, mucho más que el primer día. "En cuanto a Mary de Dinamarca, se aprecia en ella, un cambio en su semblante. En las primeras fotografías, las del primer día, aparece con una sonrisa mucho más forzada, una sonrisa que llamamos 'Sonrisa Social'".

Los reyes daneses el día de su coronación, el pasado 14 de enero. Europa Press Reportajes

"En el segundo día, se puede apreciar un rostro más relajado y además con una 'Sonrisa Sincera' (se puede ver cómo se hinchan y elevan los pómulos y aparecen arrugas en el perímetro del ojo cuando sonríe, todos ellos indicativos de sonrisa verdadera)", puntualiza Javier.

"La distancia de interacción es mucho más íntima en estas fotografías, con sonrisas verdaderas de ambos", añade. Nada que ver con el inicio del viaje.

"Llama también la atención una cierta sumisión de Mary. En algún momento ella mira hacia el suelo y baja el mentón. Sin embargo, en las imágenes bajan por una escalera, por lo que puede deberse a eso. Para no perder el control", analiza el experto en la publicación.

Los días 14 y 15 de mayo, Mary y Federico viajarán a otro país vecino, Noruega. Coincide con su 20 aniversario como casados.