Jorge Javier Vázquez carga contra Victoria Federica: "Su mundo se distingue por no dejar entrar a nadie que no haya nacido en él"

Hace unos días, Victoria Federica Marichalar Borbón, primera influencer de la familia real, concedió su primera entrevista a otra Victoria, en concreto, Vicky Martín Berrocal, que conduce el pódcast A solas con.

La hija de la infanta Elena habló largo y tendido de su familia, de la que dice estar muy orgullosa, en particular de su madre, la hija mayor de los reyes eméritos: "Yo de mayor quiero ser como ella", confesaba la influencer, sin duda, la nieta más mediática de Juan Carlos I y Sofía.

"Me siento superafortunada de la familia en la que he nacido. Son mi hogar, son mi casa, son lo más. No la cambiaría por nada del mundo", aseguraba.

Unas palabras, y una entrevista en general, analizada por Jorge Javier Vázquez, que ha sido muy crítico con la influencer. A través de su blog de Lecturas, el presentador asegura: Victoria Federica es, según definición propia, "una niña que quiere comerse el mundo". Ya, pero ¿haciendo qué?", se pregunta.

"Hasta la fecha sus credenciales son el amor que siente por el rey emérito y la pasión por los toros, dos elementos que la sociedad mira con recelo. La viscosa sombra de la corrupción se cierne sobre la figura de su abuelo y los toros provocan mucho rechazo, pese a que los nostálgicos hagan cada vez más ruido para intentar hacernos creer que la amplia mayoría de los españoles está a favor de un acto ligado a la tortura y al maltrato", analiza.

De las protagonistas de la charla, dice: "Son elementos muy propios de una parte de la sociedad de Madrid que debe provocar fascinación en cierto sector de la población porque desean pertenecer a ese reducido universo".

Por eso, sostiene, "solo así" se explica "que haya marcas que paguen a Victoria Federica". "Porque hay chicas que, no es que quieran ser como ella, sino que quieren pertenecer a su mundo. Cuando ese mundo se distingue precisamente por no dejar entrar a nadie que no haya nacido en él. Como producto, es un error que Victoria Federica haga entrevistas. Le conviene el silencio y fomentar el misterio. Para ella, la televisión es su enemigo. No tiene elementos a los que agarrarse para soportar una entrevista y tampoco destaca por su simpatía".