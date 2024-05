Lucas, del dúo Andy y Lucas, se casa: "Quiero formalizar lo que tenemos"

Andy y Lucas anunciaron hace unos meses que se separaban por culpa de los problemas de salud de uno de sus integrantes, Lucas. "Hace como un año empecé a sufrir mareos, tenía la tensión muy alta… esto me derivó al cardiólogo y me dijo que tenía problemas en una válvula. Me dijo que tenía que parar", afirmó el cantante en El Hormiguero.

"El público y el escenario. Eso nos ha pasado ya alguna vez. Cuando hemos estado un tiempo sin cantar, al volver no sabes qué ganas de concierto. Pero antes de que llegue eso aún nos queda mucho camino por recorrer", añadieron en una entrevista en 20minutos sobre qué es lo que más echarán de menos.

Inmersos en una gira de despedida, el dúo ha ofrecido una entrevista a Semana donde agradecen el cariño de la gente, ya que solo iban a ser cinco conciertos y ya van más de 30.

"Yo aún no me lo creo. Ya me hartaré de llorar en marzo", dice Andy sobre su adiós definitivo, el año que viene en Madrid. Sobre su trayectoria, aseguran: "No nos quedó más remedio que madurar a base de vivir hostias que no eran acordes a nuestra edad".

También se abren en lo personal. Lucas, por ejemplo, ha señalado que le "gustaría" casarse. "Me gustaría que nuestro compromiso fuera más sólido", asegura acerca de los planes con su chica, a la que dice querer mucho. "Aún no hay fecha", deja claro, no obstante, el artista, que asegura que su hijo se tiene que oler su deseo.