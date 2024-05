Victoria Federica se confiesa: "Hago terapia y de mayor quiero parecerme a mi madre, la infanta Elena"

Victoria Federica Marichalar Borbón, primera influencer de la familia real, ha concedido su primera entrevista a otra Victoria, en concreto, Vicky Martín Berrocal que conduce el podcast A solas con.

La hija de la infanta Elena ha hablado largo y tendido de su familia, de la que dice estar muy orgullosa, en particular de su madre, la hija mayor de los reyes eméritos: "Yo de mayor quiero ser como ella", confiesa la influencer, quien se ha visto sometida a comentarios que cuestionaban su relación con su progenitora, descontenta con la profesión que ha elegido.

Victoria Federica, que es, sin duda, la nieta más mediática de Juan Carlos I y Sofía por su continua presencia en eventos de moda y en fiestas, se muestra muy satisfecha con su familia: "Me siento superafortunada de la familia en la que he nacido. Son mi hogar, son mi casa, son lo más. No la cambiaría por nada del mundo", asegura.

A pesar de la presión que supone pertenecer a la familia de quien fue rey de España hasta 2014, la joven, que cumplió 23 años en septiembre pasado, admite que les debe mucho a todos. "Más que un título, heredo los valores que me ha dado mi familia -mis abuelos, mis padres, mis primos, mis tíos- porque, al final, de todos ellos, sea quien sea, aprendo algo bueno".

Victoria Federica, a quien en familia llaman Vic, dice que siente "impotencia" cuando se escriben o comentan cosas de ellos que no son ciertas.

La infanta Elena y su hija, Victoria Federica, el 20 de diciembre pasado, 60 cumpleaños de la primera. Javier Lizon

Hace especial énfasis en su madre, la infanta Elena a quien se dice muy unida. "Mi madre es un ejemplo de todo.... Es una relación de madre e hija normal. Lo mejor era cuando montábamos a caballo juntas. Yo de mayor quiero ser como ella".

A su hermano, Froilán, dos años mayor que ella, y que actualmente reside en Emiratos Árabes, lo califica de "persona vitamina, literalmente. Creo que es mi mejor amigo. Lo echo mucho de menos".

También nota la ausencia de su abuelo Juan Carlos, que lleva en el mismo país que su hermano cuatro años, y al que está muy unida. Siente una gran devoción por él y, al igual que a Froilán, también "lo echo mucho de menos".

Juan Carlos I acaricia a Victoria Federica cuando fue presentada a la prensa, en septiembre de 2000. ARCHIVO

Una sorprendente confesión de Victoria Federica, que se considera "la persona más tímida del mundo", es que hace terapia, no es algo que lleve constantemente. "A veces me siento enjaulada". Y así lo reconoce en entrevista con la diseñadora: "Hay titulares que no son verdad. Hay muchos titulares que se los inventan y esos son los que más me afectan. Tergiversan todo lo que hago".

A pesar de su timidez, en octubre decidió abrir sus perfiles en las redes sociales para ser ella quien marcara los tiempos. "Yo enseño lo que quiero enseñar de mí. Quise coger el control de la situación porque vi que se iba de madre, sacaban un montón de cosas y me afectaba", subraya.

Reconoce que le "cuesta un poco confiar en la gente" y sabe que "hay gente que puede acercarse por interés". Cuando elige a sus amigos, intenta que sean personas que están a su lado por lo que dice o "por cómo yo soy".

Lo cierto, es que se nota observada constantemente: "Salgo a la calle con un amigo mío y ya es mi novio. Tú y yo nos vamos a cenar y yo estoy más pendiente de lo que pase a mi alrededor", comenta dolida.

En el amor, Victoria Federica no descarta encontrar el amor verdadero: "Yo sí creo en el amor para toda la vida". Eso sí, dar rienda suelta a lo que siente su corazón es algo que le cuesta. No se entrega a la primera: "No me enamoro fácil. Me cuesta muchísimo confiar en la gente".

Victoria Federica tiene metas, pero la primera es su bienestar personal. "El éxito es estar bien conmigo misma", concluye.