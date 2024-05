Rodolfo Sancho, víctima de extorsión por un posible testigo en el juicio de Daniel: "Deseo que me ayude a comprar un apartamentico"

El juicio contra Daniel Sancho ha terminado y el español, acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia conocerá la sentencia el próximo 29 de agosto.

Este miércoles, el periodista Álvaro López, de Vamos a ver, ha revelado, en exclusiva, la posible extorsión de la que habría sido víctima Rodolfo Sancho, padre del acusado: "Es una presunta estafa de un ciudadano venezolano que ofrece a Rodolfo Sancho y a su equipo legal una denuncia que él mismo interpone donde esgrime que Edwin Arrieta le amenazó de muerte".

"Esta persona, llamada Nilson, empieza a pedir dinero a Rodolfo para pagar una supuesta operación de vida o muerte a su padre. El actor acepta y estos pagos se hacen", ha agregado el periodista que, además, ha contado que esta persona, después, "le pidió dinero a Rodolfo para comprar un apartamento y, ahí, el actor se planta. El testigo, renegado al ver que ya no recibía ese dinero, se echa para atrás".

Asimismo, el matinal de Telecinco ha podido acceder, en exclusiva, a los mensajes intercambiados entre Nilson y Rodolfo: "Buenas noches, le escribo con pena y necesidad. Tengo que operar a mi papá en la UCI, lo van a operar urgente y la operación es muy costosa. Rodolfo, si tú puedes ayudarnos...".

El actor español, ante esto, no duda en responder: "Hola, Nilson. Siente mucho lo de tu padre, de verdad. Puedes usar sin problema parte del dinero que tenías que devolver a Carmen y Ramón. Ojalá se recupere pronto".

No obstante, esto no era suficiente para el venezolano, que presionó aún más a Rodolfo Sancho: "La operación son 9.500 dólares. El costo de la UCI son 920 dólares por día. El dinero, sea prestado, donado, regalado... lo que puedas ayudarnos... os lo agradeceré eternamente". Sin embargo, el contacto entre el español y Nilson acaba cuando Rodolfo se niega a una nueva petición económica: "Le escribo con deseo de que pueda ayudarme a comprar un apartamentico a muy buen precio. Son 9.000 dólares. Si me puede ayudar, le estaré agradecido eternamente".

Viendo esta nueva solicitud, Rodolfo Sancho decide poner fin a estas extorsiones: "Siento mucho lo que estáis pasando, Nilson. Yo me tengo que mantener un poco al margen de hablar con posibles testigos. Y, no te voy a engañar, estoy en apuro económico". Tras este mensaje, el venezolano decidió que no declararía en el juicio a favor de Daniel Sancho.