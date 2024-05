Alexia Rivas, sobre la ausencia de Anabel Pantoja a la comunión del hijo de Isa P.: "Ese día estaba en Madrid"

El pasado fin de semana, Alberto, hijo de Isa Pantoja vivió uno de los días más especiales de su vida, pues celebró su primera comunión. Sin embargo, la ceremonia contó con varias ausencias muy comentadas que no han sentado nada bien a la hija de la tonadillera.

Una de ellas, Isabel Pantoja, no asistió a la celebración de su nieto. "Evidentemente, no estaba invitada por una sencilla razón. Cuando no te preocupas por tu nieto ni cuando va al colegio ni cuando tiene médico ni cómo le han ido las notas... No estás en su vida, pues reniegas para lo bueno y para lo malo. En este caso no tenía ninguna lógica invitarla", ha detallado Alexia Rivas desde el Club Social de Vamos a ver.

Asimismo, la colaboradora ha agregado: "Otras veces la ha invitado, como a la boda, y no ha ido ni se preocupa de su nieto". Además, Alexia ha destacado dónde se encontraba Anabel Pantoja el día que su sobrino celebró su comunión.

"Anabel Pantoja estaba invitada y no pudo acudir. En el vídeo decía que estaba en Estados Unidos, pero ella se va al día siguiente, por lo que el día de la comunión sí estaba Madrid. Desconozco los motivos por los que no fue", ha apuntado la colaboradora del matinal de Telecinco.

"Estuvo Dulce que, además, es la madrina de Alberto, e Isa estuvo arropada por sus amigos más íntimos, que son los que ha elegido", ha sentenciado Alexia Rivas.