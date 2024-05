Zaryn Dentzel, fundador de Tuenti, sobre la condena de nueve años a la banda que le torturó: "Estoy agradecido a España"

El 2 de noviembre de 2021, un grupo de ladrones se puso en contacto con Zaryn Dentzel, fundador de Tuenti, y, haciéndose pasar por los amigos de una amiga del empresario, concertaron una cita con él y lograron acceder al interior de la vivienda.

Así, con cuchillos, botes de spray de pimienta, dos pistolas Taser y grilletes metálicos, se abalanzaron contra el empresario, le taparon la boca y le pusieron una capucha en la cabeza y le envolvieron en una alfombra.

El objetivo de la banda era acceder al contenido del monedero digital del empresario que, en criptomonedas bitcoin, contaba con una cantidad equivalente a 25 millones de euros. Un año después, la Policía detuvo a los autores del asalto y este martes ha arrancado el juicio contra los ladrones.

Tal como ha explicado la periodista de Vamos a ver, "el juicio ni siquiera se ha llegado a celebrar": "La Fiscalía pedía 20 años de cárcel y, finalmente, van a ser nueve los que se cumplan tras haber llegado a un acuerdo".

"Creo que la Policía ha hecho un trabajo extraordinario. Esto es lo más horrible que me ha pasado en mi vida. Con nueve meses de investigación pillaron a los delincuentes, que han estado un año y medio en prisión preventiva", ha destacado el empresario.

"Hemos llegado a un acuerdo hoy y mis abogados me han recomendado aceptarlo porque así hay algo firme y yo puedo pasar página y seguir con mi vida. Estoy agradecido a España y a la Policía por todo lo que han hecho", ha agregado Dentzel.

"Yo tenía un protocolo de seguridad que tardaba varios días y era imposible transferir los bitcoins. Yo tenía un sistema antirrobo establecido y no podía darles lo que pedían, por eso les decía que se llevasen los relojes y todo lo que tenía. Yo quería que se llevaran algo y se fueran, que me dejaran vivir porque yo pensaba que no iba a salir vivo de mi casa", ha sentenciado el empresario.