Lorena Vázquez confirma las amenazas a Laura Fa: "Me sorprende que esto pase en 2024, parece la mafia siciliana de los años 20"

El pasado lunes, desde el plató de Espejo Público, Laura Fa confesó que había recibido varias amenazas por parte de "un presentador muy conocido" de nuestro país. Todo ello, a raíz de una información que la periodista había publicado.

La colaboradora del matinal de Antena 3 aseguró que habían tratado de amedrentarla para que rectificase una información en concreto que afectaba a este personaje. Sin embargo, Laura se ha negado a ceder a las presiones y ha puesto el asunto en manos de las autoridades.

Este martes, su compañera, Lorena Vázquez, ha apuntado: "A mí me ha sorprendido mucho que una persona que ha trabajado muchos años con ese presentador, me ha llamado y me ha dicho que le diga a Laura que tenga cuidado y no se lo tome a risa".

"No es la primera vez que este presentador utiliza a dos personas para amedrentar a un periodista que ha contado cosas que no le han gustado. A mí me ha sorprendido que en 2024 puedan suceder estas cosas porque me recuerda a la mafia siciliana de los años 20", ha agregado Lorena.

"Esta persona me ha dicho que le consta que una de esas veces esos dos 'gorilas' utilizaron la violencia y no solamente se quedó en palabras", ha apuntado Vázquez que, además, ha recalcado que, aunque parezca que todo es una broma, no es así, pese a que Laura Fa trata de quitar hierro al asunto.