Laura Fa revela que ha sido amenazada por un "presentador muy conocido": "Lo que me pide, no lo voy a hacer"

Hace solo unos días, Laura Fa desveló, a través de su pódcast, Mamarazzis, que había recibido amenazas por parte de un compañero de profesión: "Quiero que quede grabado porque me he sentido amenazada y quiero que haya constancia".

Este lunes, la periodista ha regresado al plató de Espejo Público, donde colabora habitualmente, para contar toda la información: "Esto empezó hace un par de semanas, cuando me llamó alguien que trabajaba con él y me pidió que hiciera unas rectificaciones públicas de una broma".

"Las llamadas fueron insistentes hasta que, luego, se puso en contacto conmigo otro amigo de él para decirme que debajo de donde grabamos el pódcast estaban yendo habitualmente dos hombres con bastante mala pinta, preguntando por mí y con intención de agredirme si me encontraban", ha señalado la periodista.

"Las amenazas son tan burdas que no me dan miedo. Yo ya lo he denunciado porque creo que es lo que se tiene que hacer; pero creo que él no ha enviado a nadie a amenazarme. Yo, desde aquí, le digo que no hace falta todo esto y que lo que pide no lo voy a hacer por mucho que me amenace", ha sentenciado Laura Fa.

Finalmente, Gema López ha recalcado que su compañera les había desvelado, además, que se trataba de "un presentador y muy conocido", pero no ha querido aportar más información al respecto.