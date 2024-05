La infanta Cristina le cede un coche de lujo a Iñaki Urdangarin: su 'modesta' nueva vida

Iñaki Urdangarin ha vuelto a ser un hombre libre. El exmarido de la infanta Cristina ha concluido la condena de cinco años y diez meses impuesta por la Audiencia de Palma de Mallorca por su implicación en el Caso Nóos.

"Estoy divorciado y ya no tengo ninguna condena. Quiero ser una persona normal, con una vida normal y disfrutar de mis hijos y de mi libertad", manifestó el exduque de Palma a unos reporteros con los que se topaba hace días en plena calle.

De esta forma, Iñaki exponía claramente su deseo de desvincularse de la Familia Real: "No quiero que me fotografíen ni que me pregunten. Ya no tengo que dar explicaciones de nada. Ya no formo parte de eso (la Familia Real). Quiero ser una persona anónima y disfrutar de mi vida".

Su nueva vida ahora está centrada en su trabajo y en su pareja, Ainhoa Armentia. Tras salir a la luz esta relación, Urdangarin se separó de Cristina de Borbón en enero de 2022 tras casi 25 años de matrimonio y el pasado mes de enero anunciaron su divorcio. A sus 56 años, el exduque de Palma convive en Vitoria con Armentia en un piso cercano al de su madre, Claire Libaert.

Este miércoles, Lecturas hace un repaso a esa nueva vida, mucho más modesta. Así, se hace eco de un reciente viaje a Londres junto a su chica. La publicación asegura que Iñaki está en oaro y cobra una pensión de 436 euros, mientras que Ainhoa trabaja en una constructora de Vitoria.

Por su parte, Diez Minutos le da la portada al exdeportista, asegurando que disfruta de un coche de lujo cedido por la infanta Cristina a nombre de esta y valorado en 70.000 euros. Según la revista, podría ser parte del acuerdo de divorcio.

Además, Iñaki también disfruta de una moto trail valorada en 5.500 euros. La pareja habría pactado, asimismo, y siempre según la publicación, que sea él quien se quede en la casa de Ginebra cuando viaje a ver a los niños.