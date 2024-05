Arantxa del Sol anuncia medidas legales por un grave delito tras el veto de Telecinco

Mediaset España tomó una decisión muy importante tras la confesión de Arantxa del Sol acerca de haber perdido las formas con Ángel Cristo Jr. durante su paso por el concurso, y es que la exconcursante no volverá a pisar el plató de Supervivientes.

La presentadora y actriz, en su última visita a las instalaciones del reality, tuvo que dar explicaciones sobre los altercados y malentendidos con el hijo de Bárbara Rey, algo que le ocasionó unas terribles consecuencias.

"Yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él como 'ladilla y parásito'. Le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: 'ya te vale", confesó la televisiva, matizando que estaba "muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando". "La más fuerte, lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido", agregó.

Después de estas declaraciones, el grupo de comunicación decidió prescindir de la mujer de Finito de Córdoba en los programas relacionados con el concurso.

A esta polémica hay que sumar otra. Arantxa del Sol ha tenido un problema en las redes sociales a raíz de un mensaje publicado del que supuestamente ella era la autora. El texto empieza de la siguiente manera: "La verdad es que me llevan presionando desde la directiva de Telecinco muchos días con que supuestamente hablara y dijera mi versión".

"Fui prácticamente sincera, durante el regreso en lancha, Ángel se dedicó a amenazarme a mí y lo que es más importante para mí, con romper mi familia. Un patrón que ya traía estudiado de casa compuesta por él y su mujer. Nunca hablé por miedo a romper mi familia, esa que tanto quiero. Cuando ocurrió el acto, inmediatamente le pedí perdón a Ángel por el acto, pero no por mis palabras, porque así las sentía", continuaba la nota que supuestamente ella escribió.

El mensaje terminaba con la siguiente frase: "Me han utilizado para generar el morbo de que lo cuente y cuando he sido utilizada y exprimida, ya no les sirvo. Así funciona esta cadena".

Sin embargo, Arantxa del Sol, que tiene más de 111.000 seguidores en Instagram, ha denunciado públicamente este mensaje, dejando claro que no fue ella quien lo escribió y ha anunciado la posibilidad de tomar medidas legales.

"La imagen que circula es una manipulación total y no representa en absoluto mis opiniones o sentimientos", explica la presentadora en la story que ha subido explicando lo sucedido.

Además, la exconcursante aclara que su equipo legal ya está investigando lo ocurrido para tomar medidas legales y que no vuelva a pasar este tipo de hechos.