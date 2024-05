Olivia Munn revela que se ha sometido a una histerectomía debido a su cáncer de mama

Olivia Munn, muy poco después de la última gala de los Oscar, a mediados de marzo, y en la que los medios especializados aseguraron que lucía radiante, dio a conocer que padecía cáncer de mama en los dos senos. Ahora, además, ha revelado que hace un mes se sometió a dos operaciones debido a su enfermedad.

En una entrevista publicaba este domingo con la revista Vogue, la intérprete de The Newsroom o X-Men: Apocalypse, de 43 años, ha declarado: "Hace poco me sometieron a una ooforectomía y una histerectomía. Es decir, que me han quitado el útero, las trompas de Falopio y los ovarios".

Asimismo, Munn ha explicado que estas operaciones surgieron tras una conversación con su médico en la que este le hizo ver la importancia de detener la producción de estrógeno (el cual es básico para la alimentación y el crecimiento del cáncer de mama luminal B, que ella padece) de su cuerpo para evitar que la enfermedad vaya a más o regrese.

"Fue una decisión importante, pero creo que ha sido la mejor para mí porque necesitaba estar presente para mi familia", ha declarado, refiriéndose sobre todo a su único hijo, Malcolm, nacido en noviembre de 2021 fruto de su relación con el cómico John Mulaney.

"Tenía a mis amistades intentando animarme diciéndome que Malcolm no iba a recordar nada de esto, que no me preocupase, pero es que seguía pensando que yo sí voy a recordarlo, que me iba a perder muchas cosas de su vida", ha explicado la actriz.

"Es su infancia, pero también es mi maternidad, y no quiero perderme ninguna de sus partes si no es completamente necesario", ha agregado Munn, quien ya se ha sometido a cinco operaciones: la doble mastectomía completa, una disección de ganglios linfáticos, una cirugía reconstructiva y un nipple delay, una autonomización del pezón para salvar la aureola.

Munn, además, ha dado a conocer que estaba tomando un medicamento para suprimir el estrógeno en su cuerpo, pero que sus efectos secundarios la dejaban postrada en cama. "Era un nivel de agotamiento que me dejaba fatal. Me despertaba y casi de inmediato necesitaba volver a la cama. Si le preguntabas a Malcolm dónde trabajaba papá, él corría a su escritorio, pero si le preguntabas por mí señalaba mi cama. Era muy dulce, pero me rompía el corazón", ha explicado.

Por último, la actriz ha terminado puntualizado que ha congelado sus óvulos por tercera vez tras hacerlo cuando tenía 33 y 39 años: "Después de mi diagnóstico, decidimos intentar una vez más la extracción de óvulos. John y yo hablamos mucho de ello y no sentimos que hayamos terminado de hacer crecer nuestra familia, pero no sabíamos si tendré que recibir quimio o radioterapia".