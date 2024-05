Este domingo, para el mundo anglosajón, era el esperado Día de la Madre. Y por ello multitud de celebrities acudieron a sus redes sociales para felicitar la fecha tanto a las suyas como a las de su familia, a las que conocen o incluso aprovechando para hacer alguna reivindicación. Pero un olvido, o una ausencia sin motivo, no lo perdonan tan fácil los fans.

Es lo que ha ocurrido con Chris Pratt. El intérprete de sagas como Guardianes de la galaxia o Jurassin World utilizó su Instagram para mandar un cariñoso mensaje tanto a su madre, Kathy, como a su esposa Katherine Schwarzenegger, con quien ha tenido a sus dos hijas: Lyla, de 3 años, y Eloise, de 19 meses.

"¡Feliz Día de la Madre a todas las mamás del mundo! Cariñosamente para la mía Kathy, quien puso el listón muy alto de la maternidad gracias a su amor, su paciencia, su humor y su alegría. Y un agradecimiento especial para mi querida Katherine, por todo lo que haces", ha comenzado escribiendo el actor de 44 años.

"Ver cómo eres la madre de Lyla y Eloise y la madrastra de Jack hace que me enamore cada día más de ti. El trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana de planificación, transporte, amor, alimentación y nutrición, gestión, juegos, límites y reglas, paciencia, gentileza, firmeza, sabiduría y y elegancia es de verdad una maravilla", ha escrito Pratt junto a varias fotografías de su esposa y su madre.

Sin embargo, los fans han echado en falta que, ya que ha mencionado a su hijo Jack, de 11 años, qué menos que tener un detalle con su verdadera madre, la actriz Anna Faris, con quien estuvo casado desde 2009 hasta su divorcio en 2017.

"Espera un momento, ¿y Anna?", le ha comentado un usuario. "Debería haber publicado a la madre de su hijo en el Día de la Madre", "¿Y qué pasa con tu exesposa?", o "¿Acaso no se merece también el homenaje?" han sido otras respuestas, si bien gran cantidad de fans han salido en defensa del intérprete.

"Chicos, Anna es su exesposa. Sería extraño si la etiquetase porque no sabemos en qué términos están", decía un usuario. "Es posible que lo haga en privado", explicaba otro, mientras que una usuaria se lo agradecía: "Como exesposa, no todas queremos aparecer en una publicación de nuestro ex".

Esta no es la primera vez que Chris Pratt ha sido criticado por sus publicaciones con respecto a su expareja. Quizá la más grave llegó en 2021, cuando elogió a Schwarzenegger por darle una "hija sana", ya que Jack sufrió una hemorragia cerebral durante el parto y desde entonces tiene ligeras discapacidades físicas.