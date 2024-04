Chris Pratt y su esposa, Katherine Schwarzenegger, ya conocen lo que significa recibir una lluvia de críticas, pues, por ejemplo, fue famosa la posición de la iglesia en la que profesan su fe cristina en políticas en contra de la comunidad LGTBI. Pero la reacción que están enfrentando estos días a quienes ha cabreado es a la ciudad de Los Ángeles, a historiadores y a arquitectos.

Chris, de 44 años, y Katherine, de 34, compraron una importante casa de urbe californiana, llamada Zimmerman House, a principios de 2023 por 12,5 millones de dólares, unos 11,73 millones de euros. Sin embargo, según unos permisos de obra que ha sacado a la luz Robb Report, se ha sabido que la intención del matrimonio es demolerla.

El problema es que la pareja, que tiene dos hijas, Lyla Maria, de 3 años, y Eloise Christina, que soplará este mayo un par de velas, planea echar abajo por capricho una construcción considerada histórica desde el punto de vista arquitectónico, en su estructura original es un edificio de un piso de mediados del siglo pasado, porque lo que de verdad deseaban era el solar.

Tal y como se ha podido saber gracias a los documentos obtenidos por el citado medio, la casa que pretenden construir, una mansión cien por cien moderna, va a ser diseñada por el arquitecto local Ken Ungar, más conocido por un estilo que aúna la tradicional casa de campo con las vanguardias, y contará con un edificio de dos plantas, una piscina en el patio trasero y otra casa para invitados.

A través de X —también conocida como Twitter—, multitud de entusiastas de la arquitectura y trabajadores del sector se han pronunciado en contra del permiso de obra a Pratt y Schwarzenegger. "Increíble, la notablemente onerosa ciudad de Los Ángeles no permite a nadie hacer nada que tenga un mínimo de sentido y ahora ha permitido que esta casa modernista de mediados de siglo [pasado] sea ¡demolida!", ha escrito la agente inmobiliaria Julie Chang.

Por su parte, el diseñador David Hill secundó dicha crítica y apuntó directamente al matrimonio: "Es muy triste ver cómo los iconos del modernismo son destruidos innecesariamente por especuladores insensibles [utiliza el término peyorativo McMansion, una forma de referirse a las grandes casas suburbanas construidas en masa]".

Asimismo, usuarios anónimos han dejado claro que no les hace gracia que se busque el progreso a costa de no preservar la historia o que Chris Pratt ya ha demostrado en alguna ocasión "no es la persona con más luces". Por su parte, el matrimonio ha preferido no hacer comentarios.