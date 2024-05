Así reaccionó María del Monte tras saberse que no ha sido invitada, y sí los Tejado, a la boda familiar: "No ha sido una sorpresa"

El pasado miércoles, Espejo Público anunció que María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, no habían sido invitadas a la boda que se va a producir de uno de los miembros de la familia, mientras que los Tejado sí habrían recibido la invitación.

"Para la familia, a lo mejor, no se están haciendo las cosas todo lo bien que se podría hacer, familiarmente hablando. En estos días se está hablando de una pelea entre la madre de Antonio Tejado y María del Monte, pero es mentira. Ellas dos no han hablado", destacó la colaboradora que dio la exclusiva.

"El día 18 de mayo se casa la única sobrina, porque los demás son varones, hija del hermano pequeño de la cantante y María del Monte e Inmaculada no están invitadas. El resto de la familia sí, pero ellas no. Con esa chica ellas han tenido trato", remató.

Este domingo, Aurelio Manzano aclaró en Fiesta que la cantante hacía tiempo que no mantenía una relación estrecha con su sobrina, por lo que su decisión no le ha pillado desprevenida.

"No ha sido una sorpresa que no la hayan invitado a la boda. Ella no esperaba la invitación porque actualmente no tiene relación con ella. No suelen verse. No se lo ha tomado como una ofensa, según me ha contado a mí. Ella está tranquila con Inmaculada", aseguró el periodista.