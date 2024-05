La acampada propalestina en la UB insiste en que no quiere interferir en el 12M pero se mantendrá si el rectorado no responde

La acampada propalestina de la Universitat de Barcelona (UB) ha insistido en que no quiere interferir en las elecciones del 12-M, pero ha avisado de que no levantará la protesta hasta que no se hagan efectivos los acuerdos adquiridos a en el claustro de miércoles.

En un comunicado, los estudiantes han exigido al rectorado "acciones concretas" y un "compromiso escrito". Así, han pedido que se convoque una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno para ratificar el texto que exige la rotura de las relaciones con universidades, institutos de investigación y empresas israelíes.

Los jóvenes han celebrado que la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas haya acordado suspender los acuerdos con centros de Israel que no defiendan el derecho humanitario, pero han lamentado su "discurso equidistante".

La acampada de la UB ha avisado de que no quiere que las resoluciones aprobadas “queden solo en palabras y declaraciones de intenciones”. Por este motivo, ha exigido al equipo rectoral del centro que convoque una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno y “ratifique el mandato democrático derivado del Claustro”.

Asimismo, ha solicitado “un compromiso escrito que asegure la rotura de todas las relaciones económicas, políticas y académicas con las instituciones y empresas israelíes y aquellas cómplices del genocidio”.

En este sentido, ha recordado que el manifiesto aprobado el miércoles también instaba a la UB “a no contribuir a la perpetuación de la ocupación israelí de Palestina” y pedía al Gobierno y la Generalitat que pusieran fin a las relaciones con Israel, "empezando por el fin del comercio de armas con un estado genocida”.

Mantenimiento de la acampada

Por todo ello, los jóvenes han anunciado que mantendrán la protesta hasta que se hagan efectivos los puntos aprobados en el claustro: “No levantaremos la acampada hasta ver acciones concretas de la UB”.

Los manifestantes han reiterado su voluntad de no interferir en el desarrollo de la jornada electoral del 12M y tomar “las medidas oportunas para asegurar que así sea”. Han indicado que no entenderían “que con el pretexto de una jornada electoral se desaloje por la fuerza una protesta que defiende la vida y los derechos básicos”.

Han anunciado que si se acabara produciendo el desalojo, responderían con “unidad y contundencia” y han afirmado que no permitirán que “una protesta que defiende la vida y los derechos de un pueblo acabe con violencia y represión contra sus defensores”.

Críticas a los acuerdos de la CRUE

Los estudiantes también se han referido a la decisión de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) de suspender los acuerdos de colaboración con las universidades israelíes que no muestren un compromiso firme con la paz y el Derecho Internacional Humanitario: “Consideramos el posicionamiento de la CRUE un triunfo de la movilización y las ocupaciones en todo el Estado”, han apuntado. Han advertido de que no tienen bastante “con un posicionamiento que mantiene un discurso equidistante y del cual difícilmente se derivarán hechos que contribuyan a parar la complicidad”.

Así, han pedido que “se activen inmediatamente todos los mecanismos necesarios para romper todas las relaciones con Israel y sus instituciones”. También han avisado de que no pararán hasta que se interrumpa “toda la cadena de complicidades con el Estado genocida".