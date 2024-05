Carmen Sánchez, madre de Lola con FOXP1: "Somos felices desde que, al fin, nos dieron un diagnóstico, por ultrarraro que sea"

En el inmenso mundo de los trastornos genéticos, el Síndrome FOXP1 ha emergido como un enigma que afecta el desarrollo neurológico y la función cognitiva. Este trastorno, derivado de mutaciones en el gen FOXP1 localizado en el cromosoma 3, se manifiesta en una amplia gama de síntomas, incluyendo retrasos en el desarrollo del habla y del lenguaje, dificultades en la comunicación social, así como problemas de aprendizaje y trastornos del espectro autista. Por el momento, afecta a 150 personas en todo el mundo, 18 en España.

A pesar de su rareza, el Síndrome FOXP1 ha capturado la atención de la comunidad médica y científica, impulsando una investigación activa para comprender mejor su trasfondo y desarrollar enfoques terapéuticos más efectivos. Mientras tanto, los pacientes y sus familias enfrentan el desafío de manejar los síntomas con un enfoque multidisciplinario que incluye terapia del habla y del lenguaje, terapia ocupacional, y un sólido apoyo emocional. Con conciencia y esfuerzos continuos, la esperanza es que el Síndrome FOXP1 no solo sea más comprendido, sino que también se encuentren mejores formas de abordar y mejorar la calidad de vida de aquellos afectados por este trastorno genético.

Carmen Sánchez es la madre de Lola y Carla, dos mellizas de 12 años. Lola fue diagnosticada con FOXP1 hace un año. Charlamos con Carmen para conocer más detalles sobre esta enfermedad ultrarrara y sobre Lola, "la alegría de la casa junto con su hermana, que es su apoyo incondicional".

¿Cuáles fueron las señales que hicieron saltar las alarmas sobre que algo no iba bien?Las primeras señales fueron a los pocos meses de nacer. Lola tiene una melliza, Carla, y nos dimos cuenta de que había cosas que Lola no hacía y que Carla sí. Ahí comenzaron nuestras sospechas.

¿Podrías compartir con nosotros cómo fue el proceso de diagnóstico de la enfermedad ultra rara de FOXP1 de Lola?Llegar hasta el diagnóstico de la enfermedad ha sido largo. Ella empezó en terapia muy pronto , con 10 meses. En ese momento, le hicieron algunas pruebas (vista, oído…) y ya vieron que algo no iba bien. De ahí, nos derivaron al neurólogo. Fue entonces cuando empezó el camino hasta que la psiquiatra que trabaja con Lola vio que había algo que no le cuadraba. Le hicieron una primera prueba de genética que se llama array y la cual salió bien. De todas formas, ella no se quedó conforme y pidió que le hicieran un exoma completo. Aquí es donde salió que Lola padecía FOXP1. Este diagnóstico llegó cuando Lola tenía ya 10 años.