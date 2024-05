Un regalo de más de 2.000 euros, un traje de inspiración nupcial y una fiesta de lo más VIP: así celebró Marta Sánchez sus 58 años

Marta Sánchez sopló el pasado 8 de mayo las 58 velas y lo hizo rodeada de todos sus amigos. La cantante no puede encontrarse más contenta con su vida actual, y prueba de ello son las palabras que ha compartido a través de sus redes sociales.

Aunque este año no haya acudido una gran cantidad de personas, lo cierto es que el selecto grupo no dudó en dejarlo todo para estar en este evento tan especial. Un día antes de la señalada fecha, la intérprete reunió a sus personas más cercanas para disfrutar de su cumpleaños y celebrar la vida como solo ella sabe hacer.

"Ayer celebré en petit comité mi cumpleaños anticipadamente con los amores de mi vida", ha contado a través de su perfil de Instagram. "Me siento muy orgullosa de como he llegado a este momento de mi vida, luchando por conseguir lo que siempre anhelé", ha asegurado, recalcando qué es lo que ella necesita para ser feliz.

De esta selecta fiesta no había apenas información, o al menos, así era hasta que la hija de Marta, Paula Cabanas, ha compartido en su perfil algunos de los mejores momentos de la velada a través de su perfil de Instagram. En este, se ha podido ver el lujoso restaurante al que su madre invitó a todos.

El local elegido se llama Kabuki y es famoso por su fusión de la gastronomía japonesa con la mediterránea. De hecho, cuenta con una Estrella Michelin, aunque no está pensado para el bolsillo de cualquiera, pues el precio medio por comer asciende a los 100 euros por persona.

Es por ello que los asistentes no dudaron en dar lo mejor de sí a modo de agradecimiento. Como en cualquier celebración del estilo, no faltó cantar el Cumpleaños feliz ni los regalos. Aunque, de nuevo, el lujo fue lo más llamativo, con un elegante ramo de peonías blanco y un brazalete de Tiffany & Co. con un valor estimado en 2.250 euros.

El blanco fue el color estrella de la noche, no solo por los obsequios, sino por el estilo elegido por la cumpleañera. Como así ha mostrado en su Instagram, Marta optó por un mono con capa de inspiración nupcial de la firma Arggido. Un diseño sencillo y elegante que acompaño con unas sandalias doradas.

Así fue el gran evento de Marta Sánchez, con el que además pudo hacer una reflexión sobre qué es lo que quiere de cara al futuro: "Estar rodeada de la gente que quiero y de gente buena de verdad, seguir disfrutando de mi familia, trabajo y tiempo con mis amigos, gozar de cada día como si fuese el último".