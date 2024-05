Arantxa del Sol y Finito de Córdoba, juntos de nuevo tras el paso de la presentadora por 'Supervivientes'

Arantxa del Sol ha vuelto de nuevo a su casa tras su aventura en Supervivientes. Tras su paso por el reality, la televisiva ha podido no solo disfrutar de todos los privilegios que dejó al marchar, sino que ha podido también reencontrarse con la persona que más echaba de menos, su marido, Finito de Córdoba.

El torero tuvo que acudir a una gala benéfica el día de la llegada de su mujer, por lo que le fue imposible acudir a verla al plató del programa. Aunque eso no ha sido un problema para poder ponerse al día de todo lo sucedido.

Como así han compartido por redes sociales, los dos han podido disfrutar de una romántica cita juntos tras tanto tiempo separados y aprovechar cada segundo. Algo que, tras ver las imágenes, han logrado por completo. Entre besos y una buena comida, la pareja se ha mostrado de lo más feliz.

Lejos queda ya el cabreo de Arantxa al descubrir que su marido no estaba allí para recibirla. "Lo que me gustaría es que me dierais otra bienvenida. Acabo de llegar y me vais a hablar de otro programa que no es este. Hubiese agradecido que me dierais otra bienvenida después de dos meses. Quiero sonreír, pasármelo bien, tomármelo con sentido del humor y no quiero esto", aseguró la ya exconcursante en su primera entrevista.

Aunque lo cierto es que para la presentadora, lo más importante era poder estar a gusto con su vida, por lo que no quiso ahondar en un tema que ahora ya es agua pasada: "¡Dejadme en paz! Por favor te lo pido, déjame disfrutar de mi vuelta, de mi familia. Quiero reírme, quiero disfrutar, pero es que estas cosas, estos temas sacarlos así… Entiendo que cada uno tiene su escala de valores y no les cuesta hablar de ciertas cosas y ponerlas en otro contexto. Pero yo me he pasado mi vida profesional protegiendo la personal",