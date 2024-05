Claudia Martínez muestra su diagnóstico médico tras su paso por 'Supervivientes': "No me he inventado nada"

El paso de Claudia Martínez por Supervivientes no ha sido nada fácil. Después de haber tenido que enfrentarse a fuertes dolores en el estómago que la obligaron casi a abandonar el concurso y tras ser finalmente expulsada por la audiencia frente a Pedro García Aguado, la influencer ha mostrado a sus seguidores los resultados de su diagnóstico médico.

Al regresar a España y dejar atrás su aventura en Honduras, la también conocida por su paso por La isla de las tentaciones, ha recibido todo tipo de comentarios en los que muchos ponen en duda su diagnóstico.

"Veíais que en las pruebas estaba bien porque hacía todo lo que podía", ha expresado en un vídeo de TikTok. "Pero eso no quita que en momentos puntuales me duela muchísimo el estómago, como me pasaba ahí", ha añadido, dejando claro que no es cierto que ya esté recuperada.

"Esta noche me ha dolido una barbaridad, de hecho fui al médico el viernes y tengo que volver el jueves", ha comentado y acto seguido ha mostrado los resultados de las pruebas que se ha hecho, en la que se observa que ha dado positivo en Helicobacter pylori.

"Yo no me he inventado nada y la organización de Supervivientes menos", ha aclarado Claudia, que ha asegurado que desde el día que se hizo el test de embarazo se ha estado encontrando mal: "Resulta que no era embarazo, sino esto".

Por suerte, había momentos en los que sí se encontraba bien. "Cocinaba, nadaba, tomaba el sol. Pero tened en cuenta que si te encuentras mal allí todo se multiplica por tres", ha asegurado Claudia. "Imaginaos en Supervivientes, que no tenía comida, un sitio donde descansar bien...", ha añadido.

Para finalizar, la exconcursante de Supervivientes ha expresado que siente pena porque le hubiese encantado llegar hasta la final del concurso: "No sé si me hubierais echado antes, pero me hubiera gustado llegar más lejos".