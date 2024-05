Marta Castro, de 'GH VIP 8', se pronuncia sobre sus miedos, obsesiones y manías

Marta Castro ha querido sincerarse con todos sus seguidores sobre las facetas de su vida más escondidas. Por eso, como así han hecho muchos otros influencers, ha aprovechado una sesión de maquillaje para hablar de la fobia más dura que padece.

Como así ha asegurado la que fuera concursante de GH VIP 8, sufre de blastofobia, o lo que es lo mismo, miedo irracional hacia las cucarachas. Este tipo de actitud hacia los insectos es mucho más común a lo que la gente podría pensarse. Así, igual que hay quien rehúye de las arañas, Marta no puede ni acercase a ellas.

"Tengo una fobia horrible a las cucarachas, es muy exagerado. Pobrecitas, no hacen nada, sé que no pican, sé que no muerden, pero no puedo con ellas", ha explicado en su último vídeo de Instagram.

Sin embargo, los insectos no son lo único que no puede ni ver. "Odio a los que mastican con la boca abierta; en realidad, odio cualquier tipo de 'ruidito', como el de la cucharita en una taza, me ponen muy nerviosa", ha explicado recordando lo mal que lo pasa cuando los escucha.

La joven también ha asegurado que, del mismo modo que hay cosas que no soporta, ha llegado a sufrir obsesiones muy duras: "Se podría decir que años atrás tuve tanorexia. He tomado mucho el sol y ahora ya no lo tomo tanto por el tema de las manchas, pero soy como un lagarto: si hay rayo de sol, ahí que podría estar tumbada horas y horas".

Finalmente, Marta Castro ha hablado de temas más agradables, como que ella es la mayor de cuatro hermanas, siempre duerme tapada aunque haga calor o que, en su vida, el orden es fundamental. Además, odia llegar tarde, es "muy vergonzosa" y se le da mal recordar el nombre de la gente, aunque nunca se olvida de las personas.