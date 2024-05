Laura Escanes asegura que Violeta Mangriñán tiene "más dinero" de lo que ha confesado

Violeta Mangriñán siempre ha querido mostrarse sincera con sus seguidores sobre su día a día. Por ello, no ha dudado en hablar recientemente sobre su gran patrimonio. Y es que, como así ha asegurado, la influencer cuenta con "más de un millón" de euros, algo a lo que no le da importancia, puesto que es "casi tanto" como personas que siguen su contenido.

Sin embargo, ahora Laura Escanes ha puesto en entredicho sus palabras. Según ha explicado, la que fuera concursante de Supervivientes tendría mucho más dinero del que ha asegurado en otras entrevistas.

Todo comenzó cuando la que fuera mujer de Risto Mejide acudió a La Resistencia. Como no es de extrañar, David Broncano hizo las dos preguntas reglamentarias, cuánto dinero tiene en el banco y cuántas relaciones sexuales ha tenido recientemente.

Por eso, intentando no causar ninguna polémica con respecto a su poder patrimonial, en lugar de centrar la atención en ella no dudó en darle la vuelta a la tortilla. Así, le respondió la pregunta: "¿Cuánto han dicho mis compañeras?". Fue entonces, cuando, al conocer la respuesta de Violeta, quiso dejar una cosa clara: "Tiene más".

"Vas a optar por no decir lo tuyo, pero a rajar de las demás", le volvió a incitar el presentador ante su actitud. Por ello, finalmente, Laura confesó lo más sincera posible: "Dos millones. No llega, pero casi".

A la pregunta que no respondió fue a la relacionada con su vida sexual. Aunque, lo que sí que dejó claro es que su situación ha cambiado por completo: "Yo creo que se folla menos estando soltera que estando en pareja. Te lo juro, no sé ligar siendo conocida. Vigilas con quién hablas, que no te pillen... No me puedo ir a una terraza. Me hacen una foto y ya es mi novio".