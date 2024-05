Marta López Álamo responde a Laura Escanes tras hablar de la diferencia de edad en las relaciones: "No quería, pero..."

Laura Escanes ha desvelado que su opinión con respecto a la diferencia de edad, que tanto defendió durante su relación con Risto Mejide, padre de su hija, ha cambiado.

"Cuando hay tanta diferencia de edad, que son 20 años, no estás en el mismo momento vital. La otra persona ha vivido infinitas cosas más que tú, tiene una experiencia que tú no tienes, tú tienes que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto de pareja. No estoy hablando solo de mí, eso es de las dos partes", ha expresado la creadora de contenido en el pódcast El sentido de la birra.

La influencer ha asegurado que, al menos desde su propia experiencia, "llega un momento en el que eso no te hace feliz". "Hay muchos momentos que te van alejando, alejando y alejando. Y creo que eso es mucho más fácil que suceda cuando hay diferencia de edad que cuando no la hay", ha añadido.

Comentarios por los que Escanes recibió reacciones positivas en general, aunque hay una que no lo ha sido tanto. Es la de Marta López Álamo, que no está muy de acuerdo con lo que ha dicho la catalana.

"Viendo determinadas entrevistas creo que no se debería generalizar ni asociar un comportamiento a una edad ni una personalidad a una edad", ha comentado en sus stories, ya que, para ella, "hay situaciones y situaciones", en clara referencia a una comparación entre su historia con Kiko Matamoros y la de Escanes con Meijde.

"Hay mil factores que influyen en que una relación con diferencia de edad pueda ser viable a corto, medio o largo plazo", añade la modelo. "No quería pronunciarme, pero únicamente doy mi opinión con todo el respeto a la opinión de otros", remata.