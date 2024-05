Un taller para los abuelos con nietos con discapacidad: "Sus hijos no quieren preocuparlos y ellos no quieren preguntar"

El Plan Familia de la Fundación Adecco es un programa de atención y orientación a personas con discapacidad y sus familias: todas las personas que están implicadas en el desarrollo de la persona con discapacidad. Los participantes en el proyecto están vinculados a alguna de las empresas con las que trabaja Fundación Adecco. Plan Familia incluye terapia, formación, apoyos, asesoramiento, información –de ayudas o becas, por ejemplo–, seguimiento de cada caso y su evolución. El objetivo es la integración sociolaboral de la persona con discapacidad.

Hace un tiempo en Fundación Adecco pusieron el foco en los abuelos y abuelas de nietos con discapacidad. Así, durante el mes de mayo se está celebrando en Madrid durante tres jornadas la quinta edición de un taller dirigido a estos abuelos.

“El taller surge porque muchos abuelos se han convertido en figura principal de cuidado. Ayudan a su hijo o hija en el cuidado de la persona con discapacidad que es su nieto o nieta”, cuenta Rocío Rubio, psicóloga y consultora de Plan Familia. “Pasa, por ejemplo, que los abuelos llevan a sus nietos a terapia o a fisioterapia pero no conocen la discapacidad que tienen sus nietos o por qué necesitan ir a esa terapia o al fisio. Se quedan al margen”, sigue Rocío.

Desde Plan Familia ven que a veces hay un salto generacional que entorpece la comunicación en general y sobre discapacidad en particular. “Los abuelos más jóvenes sí suelen conocer más la diversidad de la sociedad, saben algo más sobre discapacidad, terapias”, sigue Rocío. “Aun así sus hijos no quieren preocuparlos y ellos no quieren preguntar”.

Estos abuelos “no quieren incomodar a sus hijos”, añade Elena Vázquez, también psicóloga y consultora de Plan Familia. Por eso crearon el taller de los abuelos, un espacio para que conozcan a sus nietos, lo que les sucede y lo que hacen con ellos en lugares como la logopedia. “Es un espacio para que puedan compartir con iguales sus experiencias, preocupaciones, inquietudes. Y que nos pregunten a nosotras sobre discapacidad”, añade Rocío.

Los cuatro puntos clave del taller son:

Facilitar herramientas para aprender sobre la naturaleza de la discapacidad de su nieto y de los programas y servicios que hay disponibles.

y de los programas y servicios que hay disponibles. Reflexionar sobre las estrategias que pueden ayudar a los abuelos a dar un mejor apoyo a sus hijos y nietos .

. Evaluar y discutir sobre el impacto que genera contar con un miembro con discapacidad en la familia .

. Crear un espacio para que los abuelos puedan reunirse con iguales, discutir sus preocupaciones y desarrollar apoyo mutuo.

En el taller son bienvenidos abuelos con nietos de distintas edades y diagnósticos. Desde Plan Familia creen que es valioso que los abuelos con un diagnóstico reciente en sus nietos puedan recibir también lo que tienen que compartir otros abuelos con nietos con un diagnóstico más antiguo en el tiempo. También es un espacio de aprendizaje entre iguales, donde abuelos con más experiencia y conocimiento en el terreno de la discapacidad comparten con los que tienen menos. Al final todos comparten la preocupación por sus nietos.

Elena recuerda que también el taller está concebido no solo como un espacio para compartir y aprender entre iguales, sino también como espacio de expresión emocional. Compartir todas estas vivencias hace también que los abuelos no se sientan aislados, pues puede que sean los únicos abuelos con un nieto con discapacidad en su entorno. “En muchas entidades hay grupos de hermanos de personas con discapacidad a los que se les da esa importancia, pero de abuelos no hay”, explica Rocío.

En la última jornada del taller los abuelos verán distintos cortometrajes sobre distintas situaciones de discapacidad: motora, autismo, etc. También se pondrán unas gafas de realidad virtual para vivir en primera persona una discapacidad y cómo se comporta el entorno ante esa discapacidad. Habrá casos de discapacidad por salud mental, intelectual, sensorial, etc. “No me importa tanto la etiqueta de cada nieto, como las necesidades que tenga cada uno”, dice Rocío.

Los abuelos harán también un hilo de vida: insertar abalorios en una cuerda de colores que representan a personas y momentos significativos de la vida. “También escribirán una carta a su nieto del futuro. Cómo se lo imaginan ellos. En las primeras jornadas hablan, rompen el hielo, comparten y con esta carta se abren emocionalmente y hacen algo para conservar en un futuro”, dice Elena.

El principal reto de este taller no es solo que los abuelos se abran y compartan en este espacio, sino que luego sean capaces de hablar y compartir en casa con sus familias. “Que no se quede solo en el taller, que llegue a casa y tenga una continuidad”, defiende Elena. “Eso es, que se abran con los hijos, que les pregunten lo que les preocupa, lo que quieran saber, que puedan implicarse en el cuidado del nieto”, añade Rocío.

Rocío tiene claro que la principal necesidad de los abuelos y abuelas es expresar sus preocupaciones y conocer la discapacidad de su nieto y la red de recursos. “Por ejemplo, es importante que sepan que cuando su nieto es pequeñito casi seguro que va a necesitar atención temprana, estimulación, fisioterapia o logopedia. Luego, cuando son más mayores, vendrán también las necesidades de grupos de ocio, por ejemplo. Les hablamos también del futuro porque muchos creen que sus nietos no van a poder estudiar, trabajar o vivir solos. Les hablamos sobre la red de recursos para adultos y de la posibilidad de que sean autónomos”.

Quienes acuden en mayor número a este taller son las abuelas. A los abuelos les cuesta mucho más y quienes lo hacen suelen hacerlo en pareja, con su mujer. Desde Plan Familia ven muy clara la implicación de las abuelas en los cuidados.