Consultorio de Vivienda: "La vecina, que está alquilada, no coge el teléfono y tenemos una humedad suya, ¿cómo debemos proceder?"

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid

Colocación del aire acondicionado

PREGUNTA Siendo presidente de la pequeña comunidad de vecinos quise instalar aire acondicionado en mi vivienda. Pregunté al administrador dónde colocar los aparatos y me indicó que lo mejor era en el techo del casetón del ascensor, ya que está prohibido en la fachada exterior y en la fachada del patio puede provocar problemas de ruidos o molestias. Me indicó que mejor esperase a la siguiente reunión de vecinos, pero lo necesitaba para el invierno, así que los instalé sobre el casetón.

En la siguiente reunión de vecinos me echaron en cara no pedir permiso, y me dijeron que había un acuerdo anterior para permitir su colocación en el patio interior, acuerdo que no figura por escrito en las actas ni, por supuesto, conocía el administrador.

Siguieron las protestas de los vecinos en la línea de que eso sentaba precedente y que si todos decidían instalar ahí los aparatos el casetón no soportaría tanto peso, aunque casi todos coincidían en que no querían obligarme a cambiarlos de sitio.

Logré una moratoria de 1 año para hacer el cambio, pero la verdad es que no estoy nada conforme. Donde están ahora se reducen al mínimo las molestias, ruidos, vibraciones, calor, etc, su instalación allí me costó el doble que haberlos puesto en el patio interior, pero el traslado al patio también me supondrá un coste adicional. Es cierto que no solicité un permiso explícito para la instalación, pero creo que no hubo mala fe en mi proceder.

¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ampararme para lo que argumentan del precedente? Adrián.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Como usted mismo indica en su consulta, procedió a su instalación pese a carecer de autorización de la junta. El administrador, aunque sugirió cuál podía ser el lugar más adecuado, también le dijo que esperase a tratarlo en la siguiente junta de propietarios por lo que no siguió sus indicaciones.

Asimismo, cuando se adoptó el acuerdo en virtud del cual se le concedió una moratoria, entiendo que tampoco lo impugnó judicialmente en tiempo y forma.

Por ello, si esgrimidos sus argumentos ante la junta esta ha acordado que debe proceder a su retirada, estará obligado a ello toda vez que no puede instalar un aparato de aire acondicionado en un elemento común sin autorización de la junta, como es el caso.

Sin seguro de vivienda

PREGUNTA En la pared de una de las habitaciones de la casa de mi madre apareció en febrero una humedad. Procede de la vecina de arriba pero la dueña vive fuera de España y además no tiene seguro de casa y la inquilina que tiene en la casa no nos coge el teléfono. ¿Qué deberíamos hacer ya que nuestro seguro no tiene forma de contactar con ella?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En primer lugar, el perito de su seguro debe visitar su vivienda para corroborar si se trata de una humedad puntual o recurrente.

Si no consiguen localizar al propietario o al inquilino para poder acceder a la vivienda, su seguro deberá notificarle al propietario y/o inquilino por conducto fehaciente los hechos y la obligación de permitir el paso a la vivienda si esto fuese imprescindible para proceder a su reparación.

Si no atiende a dicho requerimiento en el plazo concedido para ello, tendrá que acudir a la vía judicial.