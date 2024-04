Consultorio de Vivienda: "Tengo una humedad y el vecino, que no tiene seguro, se ofrece a pintarlo él mismo, ¿debo permitirlo?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, trasteros, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid

Uso indebido de trastero

PREGUNTA En mi edificio hay 26 trasteros, uno por vecino, más un trastero 27 que, en teoría, pertenece a la comunidad. En realidad es una especie de sala que es bastante grande y he propuesto que pueda ser una especie de aparcamiento de las bicicletas de los vecinos.

Pero la realidad es que el presidente de la junta lo usa como ampliación de su trastero para acumular sus cosas y cachivaches. ¿Cómo podemos hacer para que el uso sea común o para algo consensuado (no sé, celebrar cumpleaños, reuniones, incluso la junta anual que ahora estamos haciendo en un local por el que pagamos, etc...). ¿Podemos reconvertirlo en una sala para guardar las bicis? ¿Qué requisitos se necesitarían o habría que cumplir? Gracias. Isabel P. C.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Al tratarse de un elemento común, la junta puede aprobar una norma de régimen interior que regule no sólo que el espacio no se utilice casi de forma exclusiva por un propietario sino que,al no tener un destino específico más allá del mero almacenamiento de enseres,se acuerda que se destine a otro fines entre ellos los planteados en su consulta.

Inspección del edificio

PREGUNTA Vivo en una urbanización de 120 viviendas que nos fue entregada en 2020. Pese a la juventud del inmueble, he visto que han aparecido grietas en la estructura. ¿Se puede reclamar de alguna forma a la constructora para que lo arregle y nos compense? ¿A partir de qué tiempo hay que pasar la inspección técnica de edificios? ¿Quién paga esa inspección y quién debería pagar unos hipotéticos arreglos de esas grietas: la promotora, la constructora o los vecinos? ¿Hay seguros que cubran esto? Quedo atento a su respuesta y, de antemano, gracias. F. C. S

RESPUESTA DE LA EXPERTA La LOE regula los plazos dentro de los cuales puede la comunidad reclamar a los agentes intervinientes. Es imprescindible un buen informe técnico que determine que tipo de daños está sufriendo el edificio porque en función de ello podremos reclamarse dentro de un plazo u otro. Si se confirma que se trata de daños estructurales el plazo para reclamar su reparación es de 10 años.

¿Y si no me convence?

PREGUNTA Tengo un piso en alquiler y el vecino de arriba ha mojado el techo de la cocina por un escape de la lavadora que está junto al fregadero. El vecino no tiene seguro de vivienda y se ha ofrecido a pintar él mismo el techo. ¿Qué debo hacer? ¿Debo permitirlo? ¿Esta situación es normal? ¿Debo exigirle que contrate un seguro de hogar? ¿Qué ocurre si no me convence cómo deja el techo? No sé cómo actuar. Necesito su consejo. I. B.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El seguro del hogar no es obligatorio aunque es altamente recomendable contratarlo para siniestros de cualquier tipo que puedan ocasionarse bien en nuestra vivienda o para hacer frente a los daños causados a terceros,como es el caso.

Si el vecino que le ha causado los daños le ha ofrecido pintar el techo, cuando menos debe dejar constancia de ello por escrito sin que ello suponga por su parte su conformidad sin condiciones sino sujeto a que el resultado sea óptimo.