Detienen a un intruso que se había colado en la casa de Will Smith

Según han dado a conocer varios medios norteamericanos como TMZ o Page Six este pasado martes, hace una semana un hombre de mediana edad fue arrestado después de haber estado acechando y finalmente haber intentado allanar la casa que tiene el actor Will Smith en Los Ángeles.

Según ha dado a conocer un portavoz de la oficina del sheriff de las zonas de Malibú y Lost Hill, la policía recibió el miércoles 1 de mayo, alrededor de las 16.00 h, hora local, una llamada alertando de un hombre que se comportaba de manera sospechosa en las inmediaciones de la residencia del ganador de un Oscar, como si estuviese al acecho o a la espera, y que estaba preguntando por alguien que no vivía allí.

Sin embargo, poco después los agentes recibían una segunda llamada en la que se informaba a los oficiales que dicha persona, que más tarde sería identificada como Robert Ogden, de 37 años, había entrado en los terrenos del intérprete de Soy leyenda, Hombres de negro, Dos policías rebeldes o Yo, robot.

Explican desde los citados medios que a pesar de que el equipo de seguridad le había pedido al hombre, de alrededor de 180 centímetros de altura y 100 kilos de peso, que se marchase, este solo lo hizo momentáneamente para luego regresar y llevar a cabo el allanamiento de morada, el delito menor por el que fue arrestado.

De hecho, fueron los guardaespaldas del actor quienes tuvieron que intervenir en primer lugar, deteniéndolo antes de que pudiera entraren la vivienda, y esperando así hasta que llegó la policía. Según el informe policial, Will Smith no se encontraba en el interior de la casa, si bien no ha trascendido si había dentro algún otro miembro de su familia.

Además, los registros demuestran que Ogden ya se encuentra en libertad tras pasar bajo custodia un par de días. Los representantes de Smith han preferido no hacer declaraciones al respecto, si bien no es la primera vez que él y su familia viven una situación similar, ya que en 2015 una de sus asistentas encontró a una mujer en la cocina de la casa tras haber entrado por la fuerza —fue condenada a tres años de libertad condicional—.