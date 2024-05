Whoopi Goldberg se sincera sobre su adicción a la cocaína al comienzo de su carrera

Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me. Así se llama el libro de memorias que acaba de sacar a la venta la actriz Whoopi Goldberg en el que se ha sincerado sobre partes de su vida más desconocidas, sobre todo sus comienzos antes de entrar en la industria del entretenimiento y cómo aquella época estuvo marcada por las drogas.

La intérprete de 68 años ha sorprendido con algunos de los pasajes a quienes ya han podido leer esta biografía, sobre todo en el que relata la forma en la que, por culpa de la cantidad de cocaína que consumía, llegó a alucinar, como han descrito desde el portal de noticias TMZ.

La ganadora del Oscar, nacida en Nueva York en 1955, se ha mostrado muy honesta con aquellos años y sobre la manera en la que comenzó en el mundo de las drogas desde una edad muy temprana, si bien ha reconocido que durante una época de los años 70 consiguió rehabilitarse y repudiarlas... hasta que llegó a Hollywood.

Goldberg ha detallado que, en su regreso al consumo fue incluso peor que en los 70 una vez comenzó a descollar en el séptimo arte, a principios de los años 80, reconociendo que su mayor vicio era la cocaína, sobre todo porque, explicita, estaba en todas partes —en lo que coincide con Alec Baldwin, que recientemente también habló de ello—.

Whoopi ha explicado que la cocaína se dispensaba de manera natural y en grandes cantidades en todas las fiestas y reuniones que tuvo tanto en Nueva York como en Los Ángeles.

"Me invitaban a fiestas en las que me recibían en la puerta con un cuenco de Quaaludes del que podía escoger lo que quisiera", ha escrito la también presentadora de televisión, recordando el famoso sedante alucinógeno tan popular aquellos años. "Se hacían rayas de cocaína en las mesas y en los cuartos del baño para que las tomara quien quisiera", ha puntualizado.

En dicho contexto, Whoopi ha afirmado que, aunque consumía cocaína hasta las cejas, mantuvo bajo control su adicción durante un año, hasta un momento que ella describe como que la droga le dio "una tremenda hostia" y llegó a alucinar.

De hecho, la actriz ha descrito pormenorizadamente un episodio horrible en el que asegura que estaba tan drogada que se pasó un día entero en la cama, incluso haciendo sus necesidades en ella, porque pensaba que había un monstruo debajo de su cama.

Justo después, una empleada de un hotel se la encontró metida en un armario consumiendo cocaína y, al mirarse al espejo, ha descrito, se vio toda la cara cubierta del polvo blanco. Entendió que tenía un problema y nuevamente se rehabilitó. Esta vez, ha afirmado, de forma definitiva.