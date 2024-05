Gabriela Guillén, "muy mal" tras la demanda de paternidad a Bertín Osborne

Hace unos días, Beatriz Cortázar dio información en Y ahora Sonsoles de la presunta paternidad de Bertín Osborne del hijo de Gabriela Guillén. La colaboradora del magacín de Antena 3 contó lo último que se conoce del proceso de la prueba de paternidad a la que se someterá el artista.

"Os dije el otro día que se había enviado un burofax, y hoy ratifico esa información [...] Es el paso previo a una prueba de paternidad que se debe hacer", aseguró.

La misma periodista ha dado la última hora sobre el estado anímico de Gabriela, seriamente tocado después de los últimos acontecimientos. "Gabriela lo está pasando mal", aseguró.

"Está intentando recomponerse por dentro y por fuera. Ella pensaba que habría cosas que no pasarían tal como han sucedido. Es una mujer fuerte y espera que todo esto tenga un capítulo final. La persona que era su paraguas, ahora no está a su lado", detalló la periodista.

Ya conoce al bebé

Pipi Estrada ha revelado en Fiesta que Bertín Osborne ya ha visto al bebé de Gabriela Guillén. Eso sí, ha sido en fotos. Según contó el periodista deportivo en Fiesta, el artista ha podido ver cómo es el niño a través de José Luis López 'el Turronero'. "Se queda callado", fue la reacción de Osborne.

El artista, que aún no ha recibido la demanda de paternidad interpuesta por Gabriela Guillén, hizo una reflexión ante el colaborador de televisión que le dejó en shock. "Me impactó porque es una realidad muy clara. Me dijo que, cuando te falla la salud, te das cuenta de muchas cosas. Ves la vida de una forma completamente diferente", contó Estrada.

"Esto quiere decir que este Bertín de ahora está mucho más pausado, mucho más tranquilo y, aparentemente, va a llevar la situación del tema de la paternidad de forma distinta", indicó.

"Cuando todo se solucione, se verá más claro. Él está en ese proceso de solucionar la situación. Él lo que quiere es confirmar que es el padre de ese hijo", señaló el periodista.