Y ahora Sonsoles ha comentado en su sección Flash la primera imagen del hijo de Gabriela Guillén, su mano junto a la del bebé. Y, tras ello, Beatriz Cortázar ha añadido más información acerca de la presunta paternidad de Bertín Osborne del pequeño.

La colaboradora del magacín de Antena 3 ha contado lo último que se conoce del proceso de la prueba de paternidad a la que se someterá el artista.

De hecho, Cortázar ha asegurado: "Os dije el otro día que se había enviado un burofax, y hoy ratifico esa información [...] Es el paso previo a una prueba de paternidad que se debe hacer".

"Se envió, se recibió, pero no se respondió [...] Es un paso de conciliación para evitar un procedimiento judicial", ha explicado en el programa de Antena 3.

De esta forma, Cortázar ha insistido en los detalles: "Se tuvo que presentar en Alcalá de Guadaira, donde vive el supuesto padre. Se envió y se recibió, y no se respondió. Al no contestarse ese burofax, comienza ese proceso de la demanda".

Así, ha añadido que ese segundo paso ya se ha producido: "Se terminó y se presentó, y ahora el juzgado correspondiente, tiene el orden de demanda y el tiempo que necesita para notificarla nuevamente al domicilio del demandado, que es Bertín Osborne".

No obstante, todavía no se habría recibido. "Hasta lo que yo sé todavía no ha llegado [la demanda] [...] Y ahí ya empezará un proceso de declaraciones y testigos", ha descrito la colaboradora de Y ahora Sonsoles.