Goering y la Guarida del Lobo: la abandonada fortaleza nazi bajo la que han sido hallados ahora cadáveres mutilados

La Guarida del Lobo, en el noreste de Polonia, es lo que queda de uno de los principales cuarteles generales alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El musgo se ha adueñado de este enorme complejo de edificios, al que llegan cada año 200.000 turistas. Durante unas excavaciones en una de las casas se han encontrado cinco esqueletos.

Ha sido en las ruinas de la casa del mariscal del Tercer Reich, Hermann Goering, donde los arqueólogos observaron indicios de un antiguo suelo de madera y empezaron a excavar.

¿Quién fue Goering?

Hermann Wilhelm Goering (o también Göring) fue uno de los líderes del régimen de Hitler. Aviador, militar y político, fue as de la aviación durante la Primera Guerra Mundial. Durante el tiempo de entreguerras se hizo miembro del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y desde sus primeros tiempos. El partido se fundó en 1920 y Goering se hizo miembro en 1922, no por su ideología ("esas bobadas nunca me interesaron", contó años más tarde), sino para luchar ("la lucha en sí misma era mi ideología"). Hitler le concedió el mando de las Tropas de Asalto (SA).

Ascenso y caída

Con los nazis ya en el poder, en 1933, Goering fue nombrado ministro sin cartera, y ese mismo año fundó la Gestapo. Acumuló poder y capital político para convertirse en el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich (y de paso en uno de los hombres más ricos del país). En 1935 fue nombrado comandante en jefe de la Luftwaffe, la fuerza aérea.

Goering con su abogado en 1946, durante los juicios de Núremberg. YEVGENY KHALDEI

Goering iba camino de ser el sucesor natural de Hitler pero el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial (el bombardeo aliado de las ciudades alemanas y el fracaso en Stalingrado) hizo que su estrella perdiera brillo. En ese tiempo alejado de la primera línea aprovechó para adquirir propiedades y obras de arte, muchas de ellas robadas a víctimas del Holocausto.

Goering, el drogadicto

Durante el fallido golpe de Estado del 9 de noviembre de 1923, conocido como el 'Putsch' de la cervecería, Goering resultó herido. Escapó a Austria desde donde pudo llegar a Suecia. Mientras recibía tratamiento por sus heridas, desarrolló una adicción a la morfina que persistió hasta el final de sus días, pese a sus intentos de desintoxicarse. Tomaba de modo compulsivo tabletas de codeína (derivado más suave de la morfina). Las pastillas y una enfermedad hormonal le causaron, además, serios problemas de obesidad.



Cuando la derrota nazi estaba ya próxima Hitler decidió suicidarse. Goering fue informado de ello y decidió enviarle un telegrama en el que le pedía permiso para asumir el control del Reich. Sin embargo, el Führer consideró aquello un acto de traición y le retiró todos los cargos, ordenó su arresto y quiso expulsarlo del partido.

Acabada la guerra, fue procesado en los juicios de Núremberg y declarado culpable de conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El 1 de octubre de 1946 fue sentenciado a morir en la horca. Unas horas antes de su ejecución, Goering se suicidó tomando cianuro de potasio.

¿Qué es la Guarida del Lobo?

La Guarida del Lobo fue el cuartel general de Adolf Hitler. Getty Images

El nombre en clave del antiguo cuartel general nazi del noreste de Polonia era Guarida del Lobo (Wolfsschanze). Está situado en la aldea de Gierloż, cerca de Ketrzyn, antigua Rastemburg, en lo que antes era Prusia Oriental y hoy es Polonia. En medio de un páramo boscoso, se levantaron unos 200 edificios, entre ellos enormes búnkeres. Esas edificaciones, hoy cubiertas de musgo, atraen a más de 200.000 turistas cada año.

El lugar de aquel atentado contra Hitler

Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler pasó más tiempo aquí que en ningún otro lugar, en total más de 800 días, según ha calculado Der Spiegel. El Führer estuvo a punto de morir en este lugar. Fue el plan Valquiria, el atentado con bomba que efectuó el oficial Claus Schenk von Stauffenberg el 20 de julio de 1944 (Tom Cruise protagonizó una película sobre estos hechos en 2009).

¿Qué han encontrado en la Guarida del Lobo?

Durante unas excavaciones en la antigua casa de Goering dentro de a Guarida del Lobo, un equipo de historiadores y arqueólogos germano-polacos han descubierto por casualidad los restos de cinco personas, entre ellas un recién nacido. A todos los cuerpos les faltan manos y pies, de acuerdo con la información adelantada por la revista alemana.

El arqueólogo aficionado Oktavian Bartoszewski y su equipo germano-polaco llevan a cabo desde febrero pasado las excavaciones bajo la dirección de la asociación de investigación Fundacja Latebra. "Nos quedamos completamente sorprendidos", afirma Bartoszewski, que publica la revista Reliquias de la Historia, muy popular entre buscadores de tesoros y exploradores en Alemania.

¿Quiénes eran los muertos?

Según el arqueólogo, es probable que los cuerpos fueran arrojados después de la construcción de la casa. "Los que colocaron las tuberías deberían haber descubierto los restos humanos", le ha dicho a Der Spiegel. Es posible que Goering supiera de la existencia de los muertos, pero también que los cuerpos no fueran enterrados hasta el final de la Segunda Guerra Mundial o que fueran víctimas de un asesinato que no tuviera nada que ver con los nazis. El hallazgo está siendo investigado por la Fiscalía.

¿Por qué faltan manos y pies?

A finales de febrero, el grupo de Bartoszewski encontró un fragmento de cráneo. El equipo detuvo entonces los trabajos e informó a la policía. El resto de los restos humanos se descubrieron en excavaciones posteriores. No se ha encontrado indicios de un delito reciente y tampoco está claro por qué a los esqueletos les faltaban manos y pies. Tal vez se los amputaron, pero también es posible que estos huesos más finos se hayan disuelto con el tiempo.