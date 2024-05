Qué es el pasaporte 'alien' que tienen algunos países europeos y no da ni derecho a votar

Al contrario de lo que pueda parecer, el hecho de nacer y criarse en un país europeo no es condición sine qua non para obtener de manera automática la nacionalidad de ese país, independientemente del lugar de origen de los progenitores. Ese es el caso de Dinamarca, donde al menos uno de los padres debe ser ciudadano danés para que el hijo también pueda obtener la nacionalidad al nacer. De lo contrario, esa persona carecerá de un pasaporte danés para poder viajar, y lo que recibirá es el llamado pasaporte de extranjero —'alien', en inglés—.

Así lo ha explicado en TikTok el usuario @pasajeenmanoperu, que ha entrevistado a Anders, un joven nacido en Dinamarca, país donde se crio y estudió, y que habla el danés como cualquier ciudadano de ese país.

Sin embargo, Anders no tiene derecho a tener la nacionalidad danesa porque ninguno de sus padres es danés de nacimiento. Por este motivo, tanto en Dinamarca como en otros países de Europa, el pasaporte que se da en estos casos es denominado "pasaporte alien", un documento dirigido a aquellas personas que nacieron en ese país, "pero que son hijos de refugiados o de personas extranjeras que tuvieron que salir o huir de su país por diferentes conflictos o razones".

Al referirse a Anders, el tiktoker lo describe como un danés a quien "el Gobierno no lo acepta como tal por el simple hecho de que no tiene una línea del árbol genealógico para demostrar que es danés".

El propio Anders explica a cámara por qué no es considerado un ciudadano danés. "He nacido aquí, me he criado aquí, hablo danés, tengo un nombre danés y amigos daneses, todo", indica el joven.

Según comenta a continuación, para poder obtener la ciudadanía de ese país nórdico, es necesario trabajar durante cuatro años antes de poder conseguir la residencia permanente, y después obtener la ciudadanía. "Ahora mismo soy estudiante, así que tengo que esperar a terminar mis estudios, luego trabajar y después solicitarlo. Tendré 40 años para entonces", ha estimado.

Anders añade que para poder ser danés de nacimiento, al menos uno de los padres debe ser danés. "Ninguno de mis padres era danés cuando yo nací, y por eso no me dieron la nacionalidad", ha dicho.

Asimismo, entre los derechos que estas personas tienen vetados se encuentra el de poder votar en unas elecciones, del tipo que sean. "No tengo ese derecho a voto, hay leyes que me afectan, pero que yo no puedo hacer nada al respecto", ha confesado, con cierta resignación.

Respecto al pasaporte 'alien', el tiktoker señala que es un documento que permite a personas como Anders viajar, "pero tiene muchísimas condiciones, muchísimas reglas. Pueden viajar, pero no es como el pasaporte danés".

Según comenta Anders, en torno al 10% de la población que vive en Dinamarca cuenta con este tipo de pasaporte al no tener la ciudadanía danesa y, por lo tanto, no tienen derecho a votar en unos comicios. "Es un problema democrático gordo", apunta.

Dinamarca no es el único país europeo que cuenta con este tipo de pasaporte. También Estonia, Finlandia o la República Checa expiden este documento.

Por ejemplo, Finlandia otorga este pasaporte a las personas a las que se les ha concedido "un permiso de residencia en régimen de protección subsidiaria en Finlandia", o bien tienen "un permiso de residencia por protección temporal, pero no disponen de un documento de viaje válido", explican en su web de Inmigración.

Mientras que en Finlandia el pasaporte 'alien' tiene una validez máxima de 5 años, en Estonia la vigencia se extiende hasta los 10 años. En este país báltico, este documento "se expide a los extranjeros que tienen un permiso de residencia o derecho de residencia válido en Estonia y se demuestra que carecen de un documento de viaje expedido por un país extranjero y no les es posible obtenerlo", informa la Policía de Frontera de ese país.