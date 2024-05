Noemí Salazar presume de su figura tras someterse a una liposucción

Con la intención de corregir su diástasis, una separación de los rectos abdominales, y someterse a una liposucción para acabar con uno de sus grandes complejos, Noemí Salazar pasó hace un mes por quirófano. En plena recuperación, la creadora de contenido ha presumido de figura durante un evento en Ibiza.

"La vie en rose", escribió la que fue integrante de Los Gipsy Kings a través de su perfil de Instagram, en el que compartió varias imágenes luciendo un vestido rosa en una cita de influencers organizada en la isla. Salazar dejó ver de este modo cómo está su cuerpo un mes después de someterse a la operación.

Ha sido el primer acto público al que la influencer ha acudido en el último mes, que aun no se ha recuperado del todo. "Voy lisiada. Estoy rajada y lo estoy pasando un poco mal", expresó desde el aeropuerto la hija de Raquel Salazar.

La creadora de contenido ha recibido muchos comentarios positivos tras mostrar el resultado de su liposucción. "Estás guapísima, el rosa te queda fantástico y se nota un montón el cambio", "Qué guapa te has quedado. Estás preciosa, y qué tipazo" y "Pero que cuerpazo te ha quedado, me encanta", fueron algunos de los comentarios.

Tras ver las reacciones de sus seguidores, Noemí Salazar ha aprovechado par actualizar su estado de salud, tras ver la preocupación que tienen muchos por su cicatriz.

"La herida me ha supurado muy poco en el avión. Llevo gasas encima de la faja y me las voy cambiando cuando están un poquito húmedas", ha explicado la influencer, y ha añadido que también lleva "unos parches de gel, que son para personas que tienen úlceras", que no se puede quitar hasta que se despeguen.