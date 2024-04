Tras someterse a una liposucción, Noemí Salazar se encuentra en reposo. Sin embargo, la influencer no pasa más de un día sin subir contenido en su perfil, por lo que tras unas horas de descanso, finalmente ha reaparecido para desvelar uno de sus secretos de la infancia.

En Instagram y TikTok no son pocos los retos que aparecen cada cierto tiempo preguntando por algunos de los aspectos más desconocidos de sus usuarios. Por eso, la que fuera integrante de Los Gipsy Kings se ha querido unir y desvelar cómo estuvo a punto de llamarse.

Al nacer, la exconcursante de GH VIP se llamó Samara en lugar de Noemí. Sin embargo, antes de llegar al registro para quedar constancia de su nombre, sus padres cambiaron de opinión. "Me lo quitaron en el hospital porque mi abuelo vino diciéndome 'Samiiii, Samiiiii' y a mi madre no le gustó", ha explicado en su perfil.

Como así ha querido dejar claro la influencer, la idea de su nombre fue de su padre y a su madre le encantó. De hecho, por ese mismo motivo su hija de nueve años también tiene su mismo nombre. Sin embargo, en su caso, en lugar de llamarle Noemí, sus seres queridos la llama Mimi para poder diferenciarla de su progenitora.

Aunque lo más llamativo es que este no es el nombre con el que está "presentada ante Dios", según dice. Así, si bien en su DNI y en todos los registros sí que aparece como Noemí, en la Iglesia se presentó como Remedios.

Tanto su familia como ella son evangélicos, por lo que es muy importante para ellos poder presentarse ante Dios. De ahí que, entre risas, no deje de bromear sobre qué pasará cuando fallezca: "No sé si cuando me muera y me encuentre con Dios me llamará Remedios o Noemí".