Kate Middleton 'vuelve a escena' al fotografiar a su hijo pequeño, Louis, con motivo de su sexto cumpleaños

Kate Middleton ha vuelto a dar 'señales' de vida. Desde que se anunciara que sigue tratamiento contra el cáncer, la princesa de Gales no ha sido vista en ningún momento, pero el sexto cumpleaños de su hijo pequeño, Louis, la ha devuelto a la 'escena pública'.

Para celebrar la onomástica del niño, su madre, fotógrafa habitual de sus propios hijos, no ha querido faltar a esta costumbre. Por ello, ha compartido una fotografía hecha por ella con un pequeño Louis tumbado sobre un césped.

Tras las felicitaciones de sus padres ("Feliz cumpleaños, príncipe Louis"), el texto dice: "The Prince and Princess of Wales thank everyone for their warm wishes and share a new photo of Louis taken by Catherine" (Los príncipes de Gales agradecen los cálidos deseos y comparten una nueva foto de Louis hecha por Catalina).

El pequeño luce una gran sonrisa y un gran parecido con su madre. Va vestido con una camisa de cuadritos y un vaquero.

Este gesto demuestra que para la princesa de Gales, que está retirada de todas sus tareas oficiales, lo primero, incluso, por delante de su estado de salud, son sus hijos.

Es habitual que la princesa les haga fotos. De hecho, la última que publicó suscitó un enorme revuelo porque la había retocado. Louis es un estupendo modelo porque de sus hermanos, Jorge y Carlota, él es el más espontáneo y natural. A Louis no se le veía públicamente desde la misa de Navidad, donde también apareció su hermana por última vez.

Jorge, sin embargo, ha estado con su padre en un partido de fútbol del equipo favorito de la familia, el Aston Villa.

Lo que es más difícil de conocer es si las fuerzas de la princesa le han permitido hacerle un pastel de cumpleaños a Louis, una tradición que, según confesó ella misma, le gusta seguir en las fiestas de sus hijos y que a veces la tiene sin dormir por la noche horneando dulces.