Está claro que las redes conllevan muchas cosas positivas, pero la exposición que conlleva también puede ser dañina, y son muchos los influencers que lo visibilizan al mostrar las críticas a las que se enfrentan. Y la una de ellas ha sido Alba Díaz, que ha enseñado los duros mensajes que recibe pero a los que se enfrenta con humor.

La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal acumula más de 395.000 seguidores en Instagram, donde publica contenido de lifestyle y muestra su día a día. Sin embargo, no son pocos los usuarios que aprovechan cualquier vídeo para atacarla con comentarios de todo tipo.

Desde críticas a su físico por su peso o su belleza, hasta referencias a su inteligencia o sus estudios, pasando por mensajes que simplemente eran insultos. A todo ello se ha enfrentado la joven de 24 años, y ha decidido hacerlo con un vídeo sonriendo y bailando.

"Gracias al trabajo que hago con mi salud mental (y que llevo haciendo años) y a rodearme de gente bonita, sin envidias, puedo enfrentarme a comentarios como estos con humor y disfrutar mi vida, que es preciosa", ha escrito. "Está en mis manos y es como quiero que sea. ¡Venimos para un rato!".

"El mundo debería ser mucho más seguro y bonito, no sabes el daño que le puedes hacer a alguien con tu frustración desde tu sofá", ha destacado Alba Díaz. "Qué pena que haya personas que se 'sientan mejor' (supuestamente) después de soltar veneno por la boca. A este tipo de comentarios, muchos dientes", ha concluido, en referencia a su amplia sonrisa.

Su publicación, que ya acumula más de 30.000 likes, ha recibido múltiples comentarios positivos de personalidades como Blanca Romero, Anita Matamoros, Bea Archidona, Marta Riesco o Paula Echevarría.

Pero también ha recibido el apoyo de su padre, que a través de TardeAR, programa en el que colabora, ha contado el consejo que le dio a su hija. "Yo le dije a mi hija 'que no te afecte lo que las personas que no te conocen opinan de ti'", ha explicado 'El Cordobés'. "No podemos controlar lo que dicen los demás, pero sí lo que nos afecta".