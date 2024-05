Lara Álvarez, entre lágrimas, recuerda el 'bullying' que sufrió en el colegio: "Balonazos, pedradas, amenazas por teléfono..."

Fundación ColaCao continúa luchando contra el acoso escolar en Educando contra el bullying, su proyecto en el que, entre otras cosas, distintas personalidades cuentan sus experiencias. Y una de las últimas en hacerlo ha sido Lara Álvarez.

"Hoy no he dormido nada. Lo que compartiré con vosotros es muy importante para mí. Es viajar al pasado y encontrarme con una niña que lo pasó muy mal. Así que permitidme que os hable del bullying en primera persona", comenzó diciendo en su entrevista.

La expresentadora de Telecinco recordó cuando, con 9 años, se apuntó a un concurso de televisión en el que quedó segunda, algo que le llenó de felicidad. "Llegué con el premio para compartirlo con todos mis compañeros. Y cuál es mi sorpresa al ver que, en vez de suponer una alegría, en el momento en el que cruzo la puerta de clase, nadie me hablaba", relató, entre lágrimas.

Entonces, su compañero de pupitre le dijo "no me hables, que me vas a provocar un problema", por lo que se fue a casa "muy triste". "No entiendes nada, eres una niña, vas ilusionada. Compartes algo que es muy especial en tu vida y tus compañeros te reciben así. Y recuerdo calmarme para que mis padres no notasen nada", recordó. "Lo primero que yo pensé es 'he hecho algo mal y no sé qué es'".

Con los días, "la cosa fue a peor" y llegó a lo físico: "Recuerdo estar en el patio del colegio y recibir balonazos, o recuerdo un día que recibí hasta pedradas, tiraban piedras. Un día me pegaron un chicle en el pelo, y que me siguieran hasta el portal de mi casa insultándome por detrás era bastante común. Con 9 años, piensas que en algún momento se cansarán".

"Aunque toda la clase dejara de hablarme, eran dos personas las que empezaron con todo esto. Seguro que esto os suena, porque no suele ser la mayoría quien mueve el cotarro del bullying. Son una o dos que, a través del miedo, hacen que el resto, para que no les pase lo mismo, observen y no digan nada", explicó la periodista.

Entonces, Lara Álvarez se enteró, sin querer, de una mala noticia familiar y se encerró en el baño del colegio a llorar, momento en le que una de las chicas que comenzó el caso se le acercó para, supuestamente, apoyarla. "Nos hemos portado muy mal contigo, nos estamos pasando. Vamos a hacer las paces", le dijo. Por ello, se desahogó con ella pero, al volver a clase, esta niña gritó delante de toda la clase lo que le había contado.

"Me rompo, empiezo a llorar, me voy de clase y ahí el mundo se para. Tras esto, empiezan las llamadas de teléfono a mi casa con amenazas. 'Le vamos a decir a tu madre que nos has contado lo que pasa'", narró la asturiana.

Afortunadamente, este episodio hizo que sus padres se dieran cuenta de lo que estaba pasando y la ayudasen: "Qué suerte y qué necesario poder hablar. Cuántas cosas se entienden cuando de repente puedes sacar todo lo que llevas dentro, cuando empiezas a ver que alguien te cuenta que no es un problema tuyo, porque es probablemente lo primero que piensas".

"Tus acosadores te aíslan, quieren que te calles. Ante la duda, háblalo. Busca tu persona de referencia. En mi caso fueron mis padres, pero puede ser un profesor o un amigo que te ayuda a sacar la valentía para poder contarlo, pero no te calles", recomendó la expresentadora de Supervivientes.

Tal y como reveló Lara Álvarez en su entrevista con la Fundación ColaCao, su madre, para intentar unir a la clase, decidió invitarlos a todos, menos a las dos niñas que le hacían bullying, a su cumpleaños, pero no salió bien. "No vino nadie...", confesó, muy triste.

Después, cambió de colegio, pero al entrar en su nueva clase vio que también estaba "una de las dos niñas que habían empezado el bullying". "Era como una pesadilla", describió. "Me empezaron los ataques de ansiedad, los dolores de tripa y de cabeza".

Entonces, Enrique, su jefe de estudios, le dio un consejo por el que le estará eternamente agradecida: "Nosotros podemos poner todos los medios, castigar a esta niña, tomar medidas duras, pero hasta que no entiendas que el límite lo tienes que poner tú, esto te va a perseguir toda la vida".

"Daba vértigo, nunca me había enfrentado a nadie", sostuvo la periodista, en referencia a confrontarse verbalmente a alguien. Pero finalmente, consiguió hacerlo, con ayuda y apoyo de sus seres queridos. Por ello, anima a todos los niños a contarlo, porque "del bullying se sale".