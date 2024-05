La mujer de Nick Clegg, sobre Begoña Gómez: "Si hubiera hecho lo mismo, me habrían quemado en Trafalgar Square"

La fundadora de la asociación España Mejor y mujer del ex viceprimer ministro del Reino Unido Nick Clegg, Miriam González, analizó este martes la situación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, después de que la semana pasada un juzgado de Madrid abriese diligencias contra ella a raíz de una denuncia interpuesta por Manos Limpias por la comisión de supuestos delitos de tráfico de influencia y corrupción política.

González contó en Informativos Telecinco que, como abogada, cuando Clegg accedió al cargo en 2010, le informaron tanto a su marido como a ella de cómo debía proceder si decidía continuar con su actividad laboral.

"Me dijeron: 'Si quieres seguir trabajando, que es lo que quieres hacer, hay algunos ámbitos en los que puedes tener conflictos, tanto directos como indirectos. Para esto, vamos a habilitar un sistema en el que das información sobre las empresas con las que tienes relación'. Y luego también me dijeron: 'Esto [una de sus relaciones laborales] no es ilegal, pero puede haber una apariencia de conflicto, por lo que te recomendamos muy fuertemente que lo dejes'. Y, efectivamente, lo dejé", ha explicado.

.@cfranganillo entrevista a Miriam González Durántez (@EsMejorOficial), esposa de Nick Clegg, sobre Begoña Gómez y sus cartas de recomendación: "En el Reino Unido esto es impensable" > https://t.co/9A3SxShEaH pic.twitter.com/hIbcEEOySy — Informativos Telecinco (@informativost5) April 30, 2024

Por otro lado, González ha señalado que las supuestas relaciones de Begoña Gómez con empresarios, y concretamente las presuntas cartas firmadas por la mujer de Sánchez en las que avalaba a una empresa que se presentaba a un concurso público, en el Reino Unido "serían impensables".

"Ni en el momento en el que los estándares éticos han estado más bajos, que ha sido durante el Gobierno de Boris Johnson, hemos tenido estas situaciones, precisamente porque tienen normas que funcionan bien. Creo que la exigencia social tiene que ser más alta y es importante que se ponga el foco en estas cosas", aseveró.

Miriam González, mujer del ex-viceprimer ministro británico Nick Clegg; “Si yo hubiera hecho lo mismo que Begoña Gómez cuando mi marido era vicepresidente del Gobierno británico me habrían quemado en Trafalgar Square" pic.twitter.com/FU6CnByu15 — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) April 30, 2024

Antes, en otra entrevista concedida a Espejo Público, la mujer de Nick Clegg se mostró más contundente sobre el asunto: "Te puedo asegurar que si yo hubiera hecho eso, me hubiesen quemado en Trafalgar Square, a cualquier persona en esa situación".