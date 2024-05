Juzgan a 20 miembros de una organización que obligaba a 26 mujeres extranjeras a prostituirse en Cataluña

La Audiencia de Tarragona empezará a juzgar este jueves a 20 personas que formaban parte de una supuesta organización que explotaba y obligaba a prostituirse a 26 mujeres extranjeras. Las víctimas trabajaban y vivían en condiciones "extremadamente duras" en los ocho prostíbulos del grupo, situados en Barcelona, Tarragona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú y Sabadell.

Los hechos se remontan a 2008 a 2010 y la Fiscalía los acusa de 41 delitos de prostitución, de uno de asociación ilícita, de otro contra los derechos de los trabajadores, de un delito continuado de blanqueo de capitales y de dos más de falsificación de documento oficial. Para los máximos responsables pide 15 años de prisión mientras que para el resto de integrantes las peticiones son de 13, 11, nueve y seis años.

Los 20 acusados formaban parte de una organización estructurada en forma piramidal y "fuertemente jerarquizada", según señala el ministerio público en el escrito de acusación al cual ha tenido acceso la ACN. El objetivo del grupo era enriquecerse mediante la explotación de mujeres extranjeras, mayores de edad, que obligaban a ejercer la prostitución.

Según el fiscal, las mujeres tenían que estar las 24 horas del día disponibles, los siete días de la semana. También explica que las multaban si no cumplían con el "régimen interno del club". A modo de ejemplo, las sancionaban si se negaban a mantener relaciones sexuales con los clientes, si no estaban siempre disponibles o si no cumplían con los 21 días estipulados por el reembolso de la fianza que tenían que abonar para poder "trabajar" en sus locales. "No podían salir del piso durante estos primeros 21 días, y disponían solo de una hora diaria para salir a la calle; en el caso de tener una emergencia no se les permitía salir, tampoco después de las siete de la tarde", indica el escrito.